Басков рассказал, что был "подарком" на свадьбу дочери судьи на Кубани

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Певец Николай Басков заявил РИА Новости, что был "подарком от друзей" на свадьбу дочери судьи Краснодарского краевого суда, и сама она гонорар ему не платила.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что в Кремле обратили внимание на сообщения о "многомиллионной" свадьбе судейской дочки, но это "не является прерогативой Кремля", по его словам, есть другие ведомства, которые могут "гораздо более пристально наблюдать за такими проявлениями".
По словам певца, он часто выступал перед людьми, которые не могли оплатить его выступление, и за них это делали их друзья.
"Мне тоже в свое время Тельман Исмаилов сделал день рождения, у меня не было таких денег гулять, мне сделали такой праздник, за что я сказал спасибо. Разве это плохо?" — добавил собеседник агентства.