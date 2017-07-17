Басков рассказал, что был "подарком" на свадьбу дочери судьи на Кубани

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Певец Николай Басков заявил РИА Новости, что был "подарком от друзей" на свадьбу дочери судьи Краснодарского краевого суда, и сама она гонорар ему не платила.

Ранее в российских СМИ появились сообщения, что свадьба дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой — Софьи, по сведениям СМИ, обошлась в 2 миллиона долларов. Согласно сведениям о доходах за прошлый год, Хахалева заработала 2,6 миллиона рублей. При этом "Российская газета" написала со ссылкой на Хахалеву, что организацию свадьбы полностью взял на себя отец дочери, который является крупным предпринимателем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что в Кремле обратили внимание на сообщения о "многомиллионной" свадьбе судейской дочки, но это "не является прерогативой Кремля", по его словам, есть другие ведомства, которые могут "гораздо более пристально наблюдать за такими проявлениями".

"Во-первых, как сказала сама судья, свадьбу оплатил отец невесты. Во-вторых, лично я был подарком от друзей. У меня не было никаких финансовых отношений именно с судьей самой", — сказал Басков.

По словам певца, он часто выступал перед людьми, которые не могли оплатить его выступление, и за них это делали их друзья.

"Мне тоже в свое время Тельман Исмаилов сделал день рождения, у меня не было таких денег гулять, мне сделали такой праздник, за что я сказал спасибо. Разве это плохо?" — добавил собеседник агентства.