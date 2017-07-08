Писателя Даниила Гранина похоронили на Комаровском кладбище в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Похороны писателя Даниила Гранина после прощания в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге прошли на Комаровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.

Писатель скончался в Санкт-Петербурге 4 июля в возрасте 98 лет. Гранин — автор романов "Иду на грозу", "Искатели", "Зубр", "Блокадная книга" и других. Большое внимание в своих произведениях он уделял развитию научно-технического творчества, а также теме Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Лауреат государственной премии СССР. В 2017 году стал лауреатом государственной премии РФ в области искусства за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Президент Владимир Путин лично вручил ему награду в Стрельне 3 июня.

В траурных мероприятиях приняли участие члены городского правительства, депутаты, почетные граждане северной столицы. На церемонии прощания в Таврическом дворце выступили глава Совфеда Валентина Матвиенко, полпред президента в СЗФО Николай Цуканов, министр культуры Владимир Мединский, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, спикер городского парламента Вячеслав Макаров и другие.