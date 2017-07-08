Никофоров: свобода в Интернете не означает вседозволенность

Иконки мессенджеров и приложений социальных соцетей на экране смартфона. Архивное фото

Иконки мессенджеров и приложений социальных соцетей на экране смартфона. Архивное фото

РИА НОВОСТИ. СВОБОДА В ИНТЕРНЕТЕ НЕ ОЗНАЧАЕТ ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ, В ТОМ ИЛИ ИНОМ ВИДЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СФЕРЫ БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ — ГЛАВА МИНКОМСВЯЗИ РФ НИКИФОРОВ