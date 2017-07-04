Сайгаки, суперштрафы и полиция без жезлов: на машине в Казахстан

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Сергей Белоусов. Перед поездкой в Казахстан обязательно проверьте, нет ли на вашей машине аэрографии, запаситесь пустыми канистрами для топлива и освежите в памяти правила дорожного движения. Автопутешествие в эту страну может принести много новых впечатлений, а может обернуться серьезными финансовыми потерями. Об особенностях передвижения на автомобиле по казахским городам и степям — в материале РИА Новости.

Со всех уголков России

Сухопутная граница России и Казахстана превышает 7,5 тысячи километров, поэтому попасть к нашим соседям можно из многих крупных городов: Волгограда, Астрахани, Саратова, Самары, Оренбурга, Челябинска, Омска и Барнаула. Казахстан и Россия являются членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), поэтому таможенная граница отсутствует — осуществляется только пограничный контроль. Там потребуют паспорт (можно и заграничный), а у детей до 14 лет — свидетельство о рождении. Срок пребывания российских граждан без необходимости постановки на учет в органах внутренних дел составляет 30 дней. Для въезда на автомобиле необходимо иметь свидетельство о регистрации транспортного средства и водительские права, также нужно заполнить миграционные карточки, которые нельзя терять, — их потребуют на обратном пути при погранконтроле.

"Автогражданка" для передвижения по Казахстану на машине обязательна. Казахское ОСАГО называется ОГПО (обязательное страхование гражданско-правовой ответственности) и стоит около 1500 рублей на срок пребывания до 15 дней, страховка на месяц обойдется примерно в 2200 рублей. Оформить полис в России невозможно — наши страховые компании его не продают, придется покупать на границе в придорожных будках. Лучше на казахской стороне и за тенге (валюту выгоднее купить заранее в России), иначе есть шанс нарваться на недобросовестных агентов, которые продадут фальшивый полис или предложат ОГПО по грабительскому курсу. Следует тщательно проверить все графы, особенно поле VIN — ошибки встречаются часто и расцениваются полицией как отсутствие страховки.

Нелишней станет белая наклейка на кузов с черными буквами RUS: по словам путешественников из России, многие казахские полицейские придирчиво относятся к ее отсутствию, а доводы о наличии букв на номерном знаке автомобиля на них не действуют. Если едете зимой, обязательно наклейте знак "шипы" — больших размеров наклейка продается там же, где и ОГПО. Российский аналог может не подойти, а полиция тщательно следит за этим с линейкой в руках. Рекомендуется сделать и медицинскую страховку для всех пассажиров, ее можно оформить в любой страховой компании России заранее, хотя для въезда она не требуется.

Дороги

Согласно сообщениям местных СМИ, к 2019 году в Казахстане будет введено в эксплуатацию шесть тысяч километров платных трасс, большая часть которых будет доходить до границ с Россией в направлении Челябинска, Самары, Саратова, Омска и Тюмени. Пока же функционирует только одна платная дорога — от Астаны до города Щучинск — протяженностью около 211 километров. Стоимость проезда по ней для легковых автомобилей из России составит 200 тенге (примерно 37 рублей) за весь маршрут, а ехать можно с разрешенной скоростью 140 км/ч. В городах действуют "российские" ограничения: 60 км/ч, а на загородных трассах — "немецкие": 100 км/ч (110 км/ч в случае наличия разделительной полосы). На автомагистралях максимально разрешенная скорость движения составляет 140 км/ч.

Асфальтовые дороги, пересекающие страну вдоль и поперек, подстегивают к быстрой езде: они далеко просматриваются, их качество хоть и не идеально, но и большие ямы встречаются редко. Гаишники со спид-камерами попадаются часто. Превышение скорости — почти единственное нарушение, за которое можно оштрафовать водителя в степи, ведь обгоны разрешены практически везде. Спрятаться полицейским в степи негде, поэтому они используют рельеф местности и стоят за каким-нибудь подъемом. Местные обычно предупреждают встречные машины о засаде двукратным включением дальнего света фар.

Средняя цена бензина АИ-95 в Казахстане составляет полдоллара, то есть около 29 рублей за литр. Самый дешевый — дизель, он стоит в среднем 25 рублей, АИ-92 обойдется примерно в 26 рублей. Хорошее топливо — удел крупных городов и развитых сетей автозаправок. Им лучше запастись впрок, потому что на бескрайних казахских просторах АЗС попадаются крайне редко, а те, что встречаются, выглядят удручающе. Привлечь кого-то к ответу за продажу некачественного бензина будет непросто.

Европейские штрафы

По сравнению с Россией штрафы за превышение скорости просто гигантские. Уже за 10-20 лишних километров в час с водителя "снимут" почти четыре тысячи рублей. За 20-40 км/ч сумма повысится почти до шести тысяч рублей, а если автомобиль превысил скорость на 41 км/ч и более, то придется выложить почти 12 тысяч рублей! И это не предел — за повторное нарушение скоростного режима в течение года размер штрафа увеличится до 15,5 тысячи рублей.

© Sputnik / Анатолий Устиненко Перейти в фотобанк Сотрудник полиции около Алмалинского районного отдела внутренних дел (РОВД) в центре Алма-Аты © Sputnik / Анатолий Устиненко Перейти в фотобанк Сотрудник полиции около Алмалинского районного отдела внутренних дел (РОВД) в центре Алма-Аты

Лучше быть предельно аккуратным и соблюдать скоростные ограничения. Однако сделать это будет сложно по двум причинам: во-первых, знаки и указатели на некоторых загородных трассах могут отсутствовать, во-вторых, аборигены будут всячески подстегивать вас к быстрой езде, постоянно обгоняя на полуразвалившихся "жигулях" и иномарках. Все просто: они осведомлены о "живых" засадах лучше вас, а перед камерами контроля скорости обычно ставится предупреждающий знак. Обычно — но не всегда, и это тоже нужно иметь в виду.

Если вы захотите устроить автомобильные гонки или просто прокатиться с ветерком, то Казахстан предоставляет для этого уникальную возможность. Найдите возле дороги высохшее соляное озеро, коих в стране немало. Там обязательно будет ровная твердая поверхность, нет гаишников, и можно даже проложить импровизированную гоночную трассу и соревноваться с попутчиками на время ее прохождения. Законы дорог там не действуют, главное — не заезжать далеко в степь без компаса или навигатора, рискуете потеряться навсегда. Там нет деревьев, на которых бы рос мох и указывал направление на север, зато часто встречаются дикие верблюды, а в небе иногда появляются взлетающие с Байконура ракеты.

За выезд на встречку в Казахстане лишают прав, как и у нас, неправильная парковка обойдется почти в шесть тысяч рублей, а если занять место для инвалида, то придется раскошелиться аж на 20 тысяч! Проезд на красный сигнал светофора стоит почти четыре тысячи рублей, столько же отберут за непропуск пешехода. За второго не пропущенного на зебре человека придется отдать вдвое больше. Пьяных тут не любят и сразу отбирают права на три года, при этом никаких допустимых доз в этой стране правилами дорожного движения не обговорено.

Особенности

Как сообщает агентство Sputnik Казахстан, с 2017 года полицейских лишили жезлов, и теперь они регулируют движение на перекрестках… руками. Казахи и сами до сих пор удивляются. Еще одна экстравагантная деталь: в Казахстане запрещено ездить на автомобиле с аэрографией: по мнению местного МВД, рисунки на машинах снижают концентрацию внимания у детей и людей пожилого возраста. Поэтому и въехать на таком автомобиле в страну не получится, равно как и на автомобиле с тонированными передними стеклами.

Пробки встречаются только в больших городах, коих в Казахстане немного. Заторы на трассах и вовсе редкость. Даже в случае ремонта дороги заботливые строители всегда прокладывают объезд прямо по степи — местность позволяет. С недавних пор в Казахстане начали пропускать пешеходов на зебрах, однако в степи люди могут появиться совершенно неожиданно и в любом месте, так же как и различные животные — от неспешных верблюдов до быстрых сайгаков. Ночью надо быть предельно внимательным: освещение на загородных трассах и особенно на длинных перегонах между населенными пунктами отсутствует.