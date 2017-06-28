На машине в Грузию: неподкупная полиция, клаксоны и отары овец

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Сергей Белоусов. Путешествующим в Грузию на автомобиле следует знать, что из России в эту страну ведет только одна дорога, клаксон местные водители используют не только для предупреждения об опасности, а наезды на пешеходов там случаются реже, чем на домашних животных. Об особенностях вождения на грузинских дорогах в материале РИА Новости.

Путь в Сакартвело

Добраться до Грузии на автомобиле, не используя паром, можно только одним способом: по Военно-Грузинской дороге, ведущей от Владикавказа до Тбилиси. Въезд в страну через Южную Осетию и Абхазию запрещен, а заезжать в страну через Азербайджан удобно, пожалуй, только жителям южного Дагестана.

Как со стороны России (контрольно-пропускной пункт в деревне Верхний Ларс), так и со стороны Грузии (КПП в селе Дариали) легко оказаться в пробке. По словам многих автопутешественников, машины, скопившиеся перед границей, представляют собой слабо организованную колонну. Чем ближе вы подбираетесь к заветной цели, тем больше встречаете наглых водителей, стремящихся объехать очередь и встроиться где-нибудь поближе к КПП. Нередко на российской стороне встречаются "пограничные" таксисты, отличающиеся особой бестактностью. В выходные и праздничные дни процесс перехода может растянуться на долгие часы, хотя пункт пропуска в летнее время работает круглосуточно. Зимой и в межсезонье случаются лавины и оползни, из-за которых границу могут закрыть на несколько дней.

Самым правильным решением перед поездкой будет обратиться к онлайн-камерам Федеральной таможенной службы. С их помощью можно оценить обстановку на КПП. Конечно, пока вы добираетесь до границы, ситуация может поменяться, но все же это хоть какая-то страховка от неприятностей.

Какие документы нужны

Виза в Грузию не нужна, россияне могут находиться в этой стране до одного года. Но обязательно понадобится загранпаспорт с двумя пустыми страницами, действующий на протяжении всего срока пребывания. Кстати, если в "загране" будет отметка о пребывании в Абхазии или Южной Осетии, о поездке придется забыть.

Дети въезжают в страну либо с родителями (как минимум одним из них), либо с сопровождающим и нотариальным согласием. В обоих случаях необходимо брать свидетельство о рождении на ребенка. Также понадобится свидетельство о регистрации на автомобиль и российские или международные права с данными, продублированными латиницей. В Грузии до сих пор нет закона об ОСАГО, международная зеленая карта тут не действует, поэтому страховой полис при въезде не нужен. Если автомобиль принадлежит другому лицу, то водитель должен быть вписан в российский страховой полис.

Дураки и дороги

Все дороги в Грузии являются бесплатными, но не все они пригодны для комфортного передвижения. Ограничения скорости распределены так: 110 км/ч для скоростных шоссе, 90 км/ч для загородных дорог и 60 км/ч для населенных пунктов. Если езда по автострадам не доставит проблем, то многочисленные горные районы заставят неподготовленного водителя понервничать. Сложнее всего придется россиянам, привыкшим к средней полосе России и не имеющим опыта езды по серпантинам: и без того нелегкую ситуацию осложняют местные жители, которые привыкли игнорировать элементарные правила безопасности.

Обгон в слепом повороте — излюбленное дело грузинских водителей, сплошные линии, как правило, не останавливают. Некоторые даже съезжают на встречную обочину в надежде таки опередить обгоняющего. С особым вниманием надо относиться к домашнему скоту: коровы, лошадки, ослики и прочие овцы появляются везде, кроме скоростных дорог и больших городов. Они могут выскочить на дорогу внезапно, а крупные стада в состоянии на долгое время перекрыть трассу.

В городах свои особенности. Грузины любят нажимать на клаксоны, и делают они это постоянно: предупреждают о маневре, приветствуют знакомых, выражают возмущение или просят уступить дорогу. Постоянных сигналов не стоит опасаться, но нужно время, чтобы к ним привыкнуть. Уступать дорогу пешеходам тут не принято, да и самим пешеходам иногда закон не писан — они могут перебегать дорогу где угодно. Возможно, ситуация изменится с грядущим повышением штрафов.

Нарушителям

Как сообщает агентство Sputnik Грузия, с 1 июля 2017 года в стране ужесточат ответственность за нарушение Правил дорожного движения. Главное новшество — введение балльной системы. Ежегодно грузинские водители будут получать по 100 баллов, которые будут списываться за разнообразные нарушения. Отсутствие баллов грозит лишением прав на один год.

© Sputnik / Александр Имедиашвили © Sputnik / Александр Имедиашвили

Российским водителям эта система не страшна, но и штрафы никто не отменяет, хотя их размер зачастую ниже, чем у нас. К примеру, за разговор по телефону во время управления автомобилем в Грузии с 1 июля придется отдать 30 лари (около 750 рублей), неправильная парковка обойдется в 20 лари (около 500 рублей), проезд на красный сигнал светофора или непропущенный пешеход будут стоить 50 лари (примерно 1,2 тысячи рублей). Гораздо дороже обойдется движение по встречной полосе — 200 лари (почти пять тысяч рублей).

Наказание за превышение скорости варьируется. За превышение не более чем на 40 км/ч с 1 июля придется заплатить 50 лари (примерно 1,2 тысячи рублей), все что свыше — 150 лари (около 3,7 тысячи рублей). Допустимая погрешность спидометра — 15 км/ч. Число "спид-камер" в Грузии ежегодно увеличивается, и если машина с российскими номерами попалась в их объективы, то штраф нужно будет выплачивать при выезде из страны на границе.

© Sputnik Перейти в фотобанк Автомобиль грузинской полиции в Тбилиси. © Sputnik Перейти в фотобанк Автомобиль грузинской полиции в Тбилиси.

Пьяниц в Грузии не жалуют, а наркоманов не любят совсем: если водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, его лишают прав на полгода, а если употребил наркотики — на три года. Штрафов за эти нарушения не предусмотрено. Допустимая норма алкоголя в выдыхаемом воздухе составляет 0,3 промилле, как и в России.

Неподкупная полиция

Самое дорогое нарушение в Грузии — невыполнение требования дорожной полиции: 300 лари (около 7,5 тысячи рублей). О грузинских гаишниках уже слагают легенды: они неподкупны и чисты перед законом. Как показывает практика, это действительно так. Реформа, проведенная более десяти лет назад, действует, и, согласно различным опросам, уровень доверия к местной ГИБДД находится на предельно высоком уровне.

При этом грузинские гаишники довольно лояльны к автомобилистам и часто прощают мелкие нарушения. Правилами оговорено, что полицейская машина всегда передвигается со включенной мигалкой. Если вы увидите их в зеркало заднего вида, то не пугайтесь: возможно, патруль едет совсем по другим делам и ваш автомобиль им неинтересен.