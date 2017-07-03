Нарышкин призвал видеть в революции 1917 года объединяющее начало
13:1503.07.2017
(обновлено: 13:16 03.07.2017)
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин считает, что российскую революцию 1917 года нельзя оценивать с крайних позиций, необходимо уметь видеть в таких событиях начало, объединяющее общество.
На общем собрании РИО в понедельник Нарышкин отметил, что одним из крупнейших проектов общества стал комплекс мероприятий, посвященных 100-летию революции.
Как отметил Нарышкин, за минувший век в России "успели попробовать на вкус" диаметрально противоположное отношение к событиям 1917 года — "от преклонения перед революционерами или белым движением до их демонизации".
Партия "войны до победного конца" в 1917 году продолжала использовать традиционные национально-героические символы и шаблоны.
Агитпродукция эсеров, боровшихся за крестьянский электорат, также была вполне традиционной - эстетика, почерпнутая из журнала "Нива", иллюстраций Билибина. Это работало, но не шокировало.
Еще одна национал-демократическая партия, использовавшая те же визуальные коды, что и ее финские или прибалтийские собратья - Партия народной свободы.
Эстетика традиционного плаката 1917 года включала в себя и многочисленные фотореалистические отсылки к европейскому и американскому плакату тех лет.
Тем радикальнее выглядят плакаты социал-демократов - самой решительной политической силы в России 1917 года. Это как будто развитие не плакатной, а газетно-карикатурной техники.
Коллаж, шокирующе опрокинувший традиционные символы величия страны - не мог не поражать зрителей. Впрочем, жители Петрограда видели все это вживую.
Инструменты национального романтизма, примененные к фабрично-заводской (а не природно-деревенской или былинной) эстетике - вот код раннего плаката русского авангарда.
Опрокинутая корона стала практически визуальным символом Февраля 1917 года.
Иконописное построение композиции, национально-романтические проработки фигур, индустриальная тематика - этот сложный плакат русского авангарда предвосхитил отдельное направление визуальной продукции, к которому относятся, скажем, некоторые полотна Ильи Глазунова.
Разница размеров, подчеркивающая заданный автором масштаб положительного и отрицательных героев - любимый прием советских мастеров плаката, к числу основателей этого жанра нужно причислить, разумеется, и Кукрыниксов (Куприянов - Крылов - Николай Соколов).
Противники большевиков не хотели перенимать их радикальную (и, по мнению традиционалистов, антихудожественную) эстетику и технику, потому и боролись с большевизмом при помощи устаревающих уже визуальных кодов.
Во многом именно из-за победы большевиков старые плакатные техники в России очень быстро сошли на нет. В других же странах - прежде всего, в Финляндии и Балтии - национальный романтизм развивался еще десятилетие.
"Радикализм вообще вреден, а историческому знанию он просто противопоказан. Столь масштабные и судьбоносные для нашей страны, Европы и всего мира потрясения нельзя рисовать в одних черно-белых тонах. Их содержание гораздо сложнее и многограннее. Важно, чтобы это понимали не только ученые, но и все наше общество", — подчеркнул председатель РИО.
"Считаю, что умение видеть в своей истории не источник раздора, а общее, объединяющее начало — это показатель зрелости нашего общества", — добавил он.
В 2017 году исполняется 100 лет революции в России. В февральско-мартовские дни 1917 года пало самодержавие, и власть оказалась в руках Временного правительства, а 25 октября 1917 года оно было свергнуто большевиками в Петрограде.