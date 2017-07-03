Нарышкин призвал видеть в революции 1917 года объединяющее начало

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин считает, что российскую революцию 1917 года нельзя оценивать с крайних позиций, необходимо уметь видеть в таких событиях начало, объединяющее общество.

На общем собрании РИО в понедельник Нарышкин отметил, что одним из крупнейших проектов общества стал комплекс мероприятий, посвященных 100-летию революции.

Как отметил Нарышкин, за минувший век в России "успели попробовать на вкус" диаметрально противоположное отношение к событиям 1917 года — "от преклонения перед революционерами или белым движением до их демонизации".

"Радикализм вообще вреден, а историческому знанию он просто противопоказан. Столь масштабные и судьбоносные для нашей страны, Европы и всего мира потрясения нельзя рисовать в одних черно-белых тонах. Их содержание гораздо сложнее и многограннее. Важно, чтобы это понимали не только ученые, но и все наше общество", — подчеркнул председатель РИО.

"Считаю, что умение видеть в своей истории не источник раздора, а общее, объединяющее начало — это показатель зрелости нашего общества", — добавил он.

В 2017 году исполняется 100 лет революции в России. В февральско-мартовские дни 1917 года пало самодержавие, и власть оказалась в руках Временного правительства, а 25 октября 1917 года оно было свергнуто большевиками в Петрограде.