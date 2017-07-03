"Мы не хмурые люди в форме". Как устроена туристическая полиция

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В 2016-м, только по официальным данным, Москву посетили семнадцать миллионов туристов, в том числе пять с половиной миллионов иностранцев. Цифры наверняка вырастут в этом году и следующем, благодаря Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу. В преддверии крупных турниров в столице усилила работу так называемая туристическая полиция — целый батальон специального назначения полка ГУВД Москвы. О том, как она устроена, — в репортаже РИА Новости.

"Здравствуйте, сэр"

Восемь часов утра. В красном кирпичном здании первого оперативного полка ГУВД Москвы, в учебном кабинете, за партами в три ряда сидят полицейские третьего батальона. Всего 35 человек, из них четыре девушки. Перед патрулированием центральных улиц города у них обязательный ежедневный практикум иностранного языка.

На каждой парте — по англо-русскому словарю и задания на "оказание помощи иностранному гостю". В списке — всевозможные ситуации, когда турист оказывается "в затруднительном положении": поломка машины, потеря документов, кража имущества, дезориентация в метро.

"Допустим, у туриста проблемы со здоровьем. Как мы можем помочь ему в этой ситуации? Дмитрий, пожалуйста", — приглашает к импровизированному диалогу светловолосая лейтенант Оксана Иванова, преподающая язык. Весь урок проходит на английском.

"Здравствуйте, сэр. Извините, у меня болит голова", — обращается к напарнику полицейский, вживаясь в роль британского туриста. "Может быть, вам вызвать врача?" — тут же интересуется его коллега. "Нет, боль не настолько сильна. Скажите, где находится аптека?" — продолжает Дмитрий. "Она недалеко. Идите прямо, и справа за углом этого здания вы увидите вывеску с зеленым крестом", — бегло отвечает напарник.

"Отлично. А как вы переведете слово "жаропонижающее" на английский?" — уточняет преподаватель.

Ситуации из списка проигрываются в диалогах не только на английском языке. За одной из парт сидит пара франкоговорящих студентов, за другой — знающие испанский, за третьей — владеющие китайским. Они рассказывают друг другу, как решить возможные проблемы, а также — между делом — чем знаменит храм Василия Блаженного, каким событиям посвящен памятник Минину и Пожарскому, что можно увидеть на Патриарших прудах, посмотреть в Центральном доме художника или купить в известных магазинах.

"ГУМ — гламурное место, довольно популярное у туристов, в кафе на террасе можно попробовать вкусное мороженое. Но за покупками я никогда туда не ходила", — говорит на английском девушка в форме и со светлыми косами. Ее коллега, отвечая на вопрос своего напарника о храме Христа Спасителя, сразу признается, что не очень религиозен, но перечисляет основные данные о соборе.

Урок заканчивается, полицейские покидают класс. По расписанию далее построение и инструктаж — получение оперативной сводки по городу за прошедшие сутки.

Порой до двадцати задержаний

Владение языком поощряется прибавкой к зарплате в двадцать тысяч рублей. Но умение найти общий язык с иностранными гостями не единственная задача туристических полицейских. Они, так же как и обычные стражи порядка, обеспечивают безопасность на улицах города.

Туристическую полицию можно встретить на Тверской площади, улицах Большая Дмитровка, Кузнецкий Мост, Никольской, на Старом и Новом Арбате, в Камергерском, Климентовском и Лаврушинском переулках, на Патриарших прудах. Сергей Молокоедов и Алексей Кузнецов выходят патрулировать один из самых популярных маршрутов у гостей города — площадь Революции, Боровицкую и Александровский сад.

Предварительно они посещают местный отдел полиции, где происходит обмен телефонными номерами и позывными, а также проводится инструктаж о том, что произошло в районе за сутки, сколько было раскрыто преступлений, какие отделы сработали лучше и кто находится в розыске.

Кузнецов работает в туристической полиции с момента ее основания: "Когда я только начинал, концентрация нарядов в округе была небольшой, местным отделам было тяжело, преступлений было много. С появлением туристической полиции их стало гораздо меньше". По его словам, "в плане административных правонарушений активнее, конечно, Старый Арбат" — из-за любителей повеселиться с алкоголем у стены Цоя.

Тут же патруль замечает одиноко пикетирующую женщину у памятника маршалу Жукову на Манежной площади. Рядом сидит группа китайских туристов, их оживление стихает: они наблюдают за приближающимися полицейскими и, кажется, ожидают конфликта.

"Здравствуйте. Правила пикетирования знаете?" — представившись, обращается к пикетчице Кузнецов. Та отвечает утвердительно. Полицейские вежливо прощаются.

"Это такое место, где постоянно собираются на одиночные пикеты. Эту женщину я вижу первый раз, и она не нарушает закон. Просто предупреждаем о возможном нарушении 54-го Федерального закона, чтобы не было правонарушений. Не все знают, как правильно производить пикетирование. Например, на территориях резиденций, а Красная площадь и Александровский сад к ним относятся, это делать запрещено", — объясняет Кузнецов.

Напарники идут по маршруту дальше. В поле зрения попадают все странные предметы, бесхозные сумки, большие коробки и подозрительные люди — небрежно или не по сезону одетые, в алкогольном или наркотическом опьянении, похожие на находящихся в розыске. "Чтобы запомнить всех, тренируем память. Актуальных фотороботов может быть до десяти. Какие-то ориентировки, фотороботы распечатаны, носим с собой. Сегодня, например, нам выдали ориентировку на преступника из Тверского района", — рассказывает страж порядка.

У "Макдоналдса" стоит пустая коляска с пакетом на кресле. В радиусе десяти метров прогуливаются папа с маленькой дочкой. Патруль убеждается в том, что коляска небесхозная, и в этот момент к нему обращается мама с ребенком: как найти камеры хранения? Спустя минуту обращается молодая китайская пара: как попасть в Кремль и есть ли поблизости туалет?

"Бывают дни, когда граждане ведут себя адекватно и мы работаем по профилактике. А порой до двадцати задержаний. Чем дальше от центра, тем меньше нарядов, соответственно, больше нарушений", — говорит Кузнецов.

Патруль замечает группу туристов с картой в руках у одного из них. Напарник Кузнецова подходит к ним и через минуту возвращается с улыбкой: "Узнал, чувствуют ли они себя безопасно. Оказалось, это туристы из Испании. Сказали, что здесь довольно чисто и красиво".

Для практики английского Кузнецов и Молокоедов не только посещают ежедневные уроки, но и читают прессу и книги на иностранном языке.

"Интересно, как люди живут в других странах, как видят Россию, что им нравится или не нравится в Москве. К примеру, китайские туристы утверждают, что здесь очень чистый воздух, приятно дышать. Для нас это удивительно, потому что в Москве очень много автомобилей, есть загазованность. Видимо, у них ситуация хуже. Все отмечают, что русские — отзывчивый народ. Насчет улыбчивости наш менталитет, наверное, немного отличается, но я не думаю, что в метро Нью-Йорка все постоянно улыбаются, ведь люди могут быть уставшими после работы", — рассуждает Кузнецов. Иногда у иностранцев возникают вопросы о метро: "Они не понимают, как может быть две синие ветки, это для них нелогично".

В Александровском саду, на газоне, где стоит предупреждающий знак о том, что ходить по нему нельзя, девушки разложили вещи, еду и устроили пикник. Патруль несколько минут наблюдает динамику — не соберутся ли нарушительницы уйти сами, затем Молокоедов подходит к ним и просит не топтать газон, ведь это результат ежедневного труда садовниц. Те извиняются, собирают вещи.

"Такого, чтобы кто-то боялся к нам подойти, я не замечал. Мы же охраняем и защищаем, почему должны бояться? Может, только те, кто нарушил закон. Наоборот, к нам нужно обращаться при первой же возможности. Отчасти это проблема воспитания: мамы часто пугают детей тем, что если те плохо будут себя вести, их заберет полицейский. Город большой, потеряться легко. И если малыш потеряется, он может бояться подойти к нам".

Постепенно патруль доходит до памятника князю Владимиру. Напарник Кузнецова заходит за стелу: полицию постоянно проверяют различные службы безопасности, в том числе ФСБ, поэтому наряд не может допустить наличие бесхозных предметов.

К патрулю на ломаном английском обращается пара загорелых мужчин в джинсах низкой посадки, обнажающих живот: их интересует, кому посвящен памятник и как выйти к Москве-реке. "Это вряд ли пара геев", — сомневается Кузнецов. Но даже если и так, до тех пор, пока их поведение не демонстративно, полиция не расценит их поцелуи как нарушение законодательства: "Не стоит во всем видеть провокации. Есть ведь культуры, в которых поцелуи мужчин или женщин — это традиционное приветствие".

На Старом Арбате, где административные правонарушения встречаются чаще, сегодня на дежурстве Алексей Иванов. У него — высшее экономическое образование, сейчас он получает второе — юридическое. В туристической полиции работает несколько лет. По его словам, это особенное подразделение: опыт работы приезжали перенимать из Бразилии и Японии.

Всего за два часа работы Иванов и напарник успевают проверить документы у торговцев бижутерией на выходе со станции метро "Смоленская" (документов нет, коммерсанты срочно сворачивают стихийный рынок), подсказать дорогу испанцам и проводить в отдел распивающих спиртные напитки прямо посреди Арбата мужчин.

Культурный шок

Идея создания туристической полиции в России принадлежит министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. В 2014 году департамент туризма столицы обратился в полицию с проблемой увеличившегося туристического потока. Обычных патрулей не хватало для того, чтобы поддерживать безопасность на улицах города. К тому же в большинстве своем стражи порядка не владели иностранными языками, чтобы находить общий язык с гостями из других стран.

После визита в Израиль, где давно существует подобное подразделение, глава МВД заявил о необходимости перенять опыт коллег. В министерстве также изучили практику Испании, Латвии, Турции, ОАЭ, Греции, Египта и Таиланда. Эксперимент решили начать на базе третьего батальона первого оперативного полка (первые два — кавалерийские), который занимался обеспечением порядка на массовых мероприятиях вроде футбольных матчей и митингов.

Впервые полицейские с нашивками Tourist Police вышли на популярные среди иностранцев маршруты летом 2015 года. Таких маршрутов сейчас одиннадцать — ежедневно службу на них несут более сорока патрульных. Они работают по двенадцать часов в сутки (с двумя перерывами по 45 минут). Пока вся туристическая полиция — это один батальон в Москве, но в перспективе они могут появиться в других городах России.

Подразделение уникально тем, что 80% его сотрудников имеют высшее (и зачастую не одно) образование. Есть филологи, экономисты, лингвисты, преподаватели и даже врачи, рассказал РИА Новости командир Третьего батальона Первого оперативного полка по обслуживанию пешеходных зон общегородского значения подполковник Илья Егорченко, фактический руководитель туристической полиции.

"Большинство — юристы, разбираются в законодательстве и легко могут объяснить иностранным гражданам законы нашей страны. Но главное — высокий уровень образованности: это в первую очередь высокое качество коммуникации, культура общения. Обычное мнение о России — здесь все серое и темное, а о полицейских — хмурые мужчины в форме. Мы меняем это отношение".

"Иностранцы смотрят на нас, подходят каждый день. От общения с полицейскими у них складывается впечатление обо всей стране. Мне бы хотелось донести, что в России не все так плохо, как показывают в американских фильмах. Мы меняем образ сурового русского полицейского. Когда они видят, что мы говорим по-английски, у них культурный шок. Они рассказывают, что уже полчаса не могут найти никого англоговорящего, и тут — полицейский. Это приятно", — признается лейтенант Павел Фетисов.

Его коллега, инспектор службы, лейтенант полиции Дарья Чекаданова пришла в полк с двумя высшими образованиями: лингвистическим и педагогическим, владеет английским, немецким и испанским. Для нее работа в туристической полиции — прежде всего языковая практика и помощь людям: "Стресса нет — мы эмоционально подготовлены. Недавно потерялся мальчик из Великобритании. Мы узнали у него, как выглядят родители, передали по рации и быстро нашли. Если бы он обратился к полицейским не из нашего подразделения, им без знания языка понять его было бы сложнее".

По данным мэрии Москвы, в среднем за месяц столицу посещают около полумиллиона китайцев. Именно поэтому специалисты со знанием китайского языка необходимы городу. Сержант полиции Анна Мирошниченко — одна из двух китаистов в полку. "В основном китайцы либо теряются, либо спрашивают, как пройти в мавзолей. Многие не говорят ни на русском, ни на английском, поэтому они очень рады, когда их кто-то понимает. За день подходят до десяти раз. Чаще всего в Александровском саду, на площади Революции, Старом Арбате, Красной площади. У Третьяковской галереи уже больше гостей из западных стран – США, Великобритании".

"За прошлый год нашими нарядами были задержаны восемнадцать граждан России, находящихся в розыске. Это результат профилактической работы. Самими иностранцами на наших маршрутах ни преступлений, ни административных правонарушений не совершено, как и в отношении них. Центральная часть города точно чувствует себя спокойно, пока мы на посту", — уверенно говорит Егорченко.