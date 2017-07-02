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Общество

Лета не будет. Центральную Россию ждет "циклоническая депрессия"

18:4502.07.2017
(обновлено: 18:49 02.07.2017)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкДождь в Москве. Архивное фотоДождь в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Жителям Центральной России не стоит ждать прихода жары — лето, скорее всего, в этом году так и не наступит, предупредил синоптик центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Об этом он рассказал в интервью RT.

Последствия урагана в Москве
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Московские власти пообещали устранить последствия непогоды к понедельнику
По словам метеоролога, температурный фон в столице в июле будет на пять градусов ниже нормы.

"В Москве температура воздуха достигнет +17…19 градусов, а в Подмосковье не выше +15…20 градусов", — сообщил он.

Тишковец отметил, что пасмурная и дождливая погода в столичном регионе обусловлена "циклонической депрессией", которая состоит из двух мощных ядер.

По его словам, дожди в воскресенье будут интенсивными и затяжными. На столицу может пролиться треть месячной нормы осадков. Причем в начале следующей недели солнца москвичи тоже вряд ли дождутся.

"На мой взгляд, лета уже не будет в Центральной России", — уверен синоптик. Он подчеркнул, что открыть купальный сезон при таких температурах не получится.

"Лето получится скомканным, и ничего там дальше хорошего не видно", — отметил специалист центра.

На улицу лучше не выходить

О том, что столицу в первые дни июля ждут грозы, порывистый ветер и сильный дождь, ранее сообщили в ГУ МЧС по Москве.
Спасатели предупредили, что удар стихии может привести к падению деревьев, повреждению линий электропередач и широкоформатных рекламных щитов.

Пассажиры в аэропорту Домодедово. 30 июня 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудники МЧС советуют жителям Москвы и области по возможности переждать непогоду в помещениях, а находясь на улице, не приближаться к шатким конструкциям, не прятаться от дождя под деревьями и избегать водоемов. Водителям спасатели рекомендуют соблюдать скоростной режим.

Осадки ожидаются не только в столичном регионе, но и в других городах. Дожди обрушатся на Владимирскую, Калужскую, Тульскую, Смоленскую и Тверскую области.

Желтый уровень опасности

На сайте Гидрометцентра России сообщается, что в Москве и Подмосковье 2 и 3 июля объявлен желтый уровень опасности.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — рассказали синоптики. Желтый является вторым из четырех уровней опасности.

Сегодня такой же уровень действует на территории всего Центрального федерального округа, за исключением Ярославля. В понедельник желтый уровень опасности также объявлен практически во всем регионе, кроме Костромской, Владимирской, Калужской, Тульской и Курской областей.

Прохожие во время дождя в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Москве

Подожди-дожди-дожди

Стихия бушует в Центральной России уже не первый день. В четверг, 29 июня, специалисты из центра погоды "Фобос" предупредили, что столичный регион ждет "ветхозаветный потоп". Синоптики прогнозировали, что сильный тропический ливень в пятницу по некоторым показателям может побить рекорды более чем полувековой давности.

Из-за разгулявшейся непогоды 4,4 тысячи человек в Москве и области остались без света. Ливень и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду привели к массовым аварийным отключениям в распределительных сетях.

Не обошлось и без жертв. Один человек погиб в Дмитровском районе Подмосковья: мужчину убило ударом молнии.

Дождь в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Москва vs Берлин. Как две столицы боролись со стихией
Однако в целом столица подготовилась к надвигающемуся шторму. Свыше 370 бригад госпредприятия "Мосводосток" были переведены на усиленный режим работы. Это более 1,1 тысячи рабочих, а также 293 единицы техники.

Шторм нагрянул не только в Москву — пострадали и другие регионы. Всего же в Центральном федеральном округе электроснабжения лишились более 100 тысяч жителей, сообщили в Минэнерго. Ситуацию под особый контроль до полного завершения восстановительных работ взял заместитель главы ведомства Андрей Черезов.

В субботу, 1 июля, электроснабжение потребителей в Москве, Липецкой, Московской, Владимирской, Калужской областях было полностью восстановлено.

Более 90% месячной нормы осадков

Пятничный удар стихии, по данным центра погоды "Фобос", принес в столицу более 90% от месячной нормы осадков.

Скриншот сайта lightningmaps.org
© lightningmaps.org
В сети появилась карта с огромным количеством молний над столичным регионом
По словам синоптиков, дождь, продолжавшийся с 15.00 до трех часов ночи, привел к тому, что за весь июнь месячная норма, равная 75 миллиметрам, была превышена практически вдвое: в столице за месяц выпало 140 миллиметров осадков.

Рекордно холодный июнь

Июнь 2017 года в Москве стал самым холодным за последние 14 лет, рассказали в столичном метеобюро. По данным метеорологов, в июне 2003 года температура в столичном регионе опускалась до —4 градусов. В этом году в Подмосковье были зафиксированы заморозки до —1 градуса.

При этом сильнейшие температурные аномалии были отмечены на всей территории страны, рассказал РИА Новости климатолог Игорь Мохов, директор Института физики атмосферы.

"Известны ведь такие возвратные явления, как "черемуховые холода". В переходный период между зимним и летним климатом могут возникать своеобразные "биения" в климатической системе, в частности, связанные с переходом через температурный режим около нуля градусов при таянии снежного покрова. Наличие или отсутствие снежного покрова сильно меняет отражающую способность поверхности Земли, поглощение солнечного излучения и температурный режим", — утверждает академик.

Май тоже не порадовал

Сотрудник полиции на станции Лужники Московского центрального кольца. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Движение поездов на МЦК приостановили из-за упавшего дерева
В конце мая по московскому региону прошел шквал, сопоставимый по последствиям со смерчем. Разгул стихии привел к значительным разрушениям и жертвам. По уточненным сведениям СК РФ, погибли 16 человек, в том числе пять — в области, пострадали около 200.

В Подмосковье оказались частично обесточены 15 населенных пунктов, на региональных автодорогах повреждения получили около 50 дорожных объектов: светофоры, автопавильоны, дорожные знаки и ограждения, свыше четырех тысяч деревьев повалено порывами ветра.

Прогноз погоды на сайте РИА Новости >>

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