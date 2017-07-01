США
1.071 июля09:05МСК
USD59.39+0.30
EUR67.81+0.31
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Две новых Lada, "одноглазые" светофоры, подушки-убийцы и человеко-мобиль

09:0001.07.2017
(обновлено: 09:01 01.07.2017)
0450
© Фото : NewspressАрт-инсталляция The Human Car на Фестивале скорости в британском ГудвудеАрт-инсталляция The Human Car на Фестивале скорости в британском Гудвуде
© Фото : Newspress

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Сергей Белоусов. Уходящая неделя запомнится двойной премьерой отечественного автопрома, окончательным крахом производителя небезопасных устройств для безопасности, а также несколькими новыми моделями и необычными арт-инсталляциями. Эти и другие автомобильные события — в дайджесте РИА Новости.

Подушки не без опасности

Японская фирма Takata c более чем 80-летней историей объявила о банкротстве. Несколько лет назад эта компания, производящая различные компоненты для автомобилей разных марок, оказалась в центре огромного скандала: от 10 до 17 человек лишились жизни, еще около 180 получили ранения в результате срабатывания… подушек безопасности.

© REUTERS / Toru HanaiПредседатель правления и генеральный директор компании Takata Шигешиса Такада на пресс-конференции по поводу банкротства. 26 июня 2017
© REUTERS / Toru Hanai
Председатель правления и генеральный директор компании Takata Шигешиса Такада на пресс-конференции по поводу банкротства. 26 июня 2017

Takata использовала нитрат аммония в качестве вещества, приводящего в действие пиропатроны, наполняющие подушку воздухом. Под влиянием температур и влажности аммоний начинает действовать с невероятной силой, в результате чего металлические детали механизма подушек безопасности разлетаются по салону словно оружейная дробь. Первой жертвой стала 18-летняя девушка из США, которой металлический осколок угодил прямо в шею.

Дороги в Нью-Джерси. Архивное фото
© Flickr / David King
Takata Corporation отзовет до 40 миллионов подушек безопасности в США

Подушки Takata устанавливались на некоторые модели Acura, Lexus, Audi, Mazda, BMW, Mercedes-Benz, Chrysler, Dodge, Jeep, Mitsubishi, Ferrari, Nissan, Ford, Subaru, General Motors, Tesla, Honda, Toyota, Infiniti, Volkswagen, Jaguar и Land Rover. Топ-менеджеры японской фирмы до последнего скрывали данные испытаний, а когда все раскрылось, денег на ликвидацию последствий скандала не хватило. Оставшийся бизнес Takata (помимо подушек безопасности компания выпускает и другие автокомпоненты) переходит под контроль китайской фирмы Ningbo Joyson Electronic, которая приобретает активы через американское подразделение Key Safety Systems.

"УниВесты"

Согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса, седан Lada Vesta занял третью строчку в рейтинге продаж за январь-май 2017 года и разошелся тиражом в 28 тысяч автомобилей. Первое и второе места — у KIA Rio (продано 38 тысяч машин) и Hyundai Solaris (33,5 тысячи машин), соответственно. Но уже скоро в модельную линейку Vesta поступят две новые модификации: универсал Vesta SW и псевдокроссовер Vesta SW Cross, которые смогут потеснить корейских конкурентов на рынке. Дизайн машин был рассекречен во вторник, 27 июня.

© РИА Новости / Пресс-служба ПАО "АВТОВАЗ"Перейти в фотобанкНовые универсалы Lada Vesta SW Cross (на первом плане) и Lada Vesta SW автоконцерна ПАО "АВТОВАЗ"
© РИА Новости / Пресс-служба ПАО "АВТОВАЗ"
Перейти в фотобанк
Новые универсалы Lada Vesta SW Cross (на первом плане) и Lada Vesta SW автоконцерна ПАО "АВТОВАЗ"

Размеры универсала в точности копируют габариты седана, но из-за рейлингов на крыше машина стала на 15 мм выше. Lada Vesta SW Cross чуть больше за счет защитного пластикового обвеса и увеличенного до 203 мм дорожного просвета.

© РИА Новости / Пресс-служба ПАО "АВТОВАЗ"Перейти в фотобанкНовые универсалы Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW автоконцерна ПАО "АВТОВАЗ"
© РИА Новости / Пресс-служба ПАО "АВТОВАЗ"
Перейти в фотобанк
Новые универсалы Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW автоконцерна ПАО "АВТОВАЗ"

Подробных данных о комплектациях и техническом оснащении АвтоВАЗ пока не сообщил, но главная интрига сейчас даже не в них, а в будущей цене новинок. Безусловно, они будут стоить дороже, чем аналогично упакованные седаны, вопрос — насколько?

Точка G

Кроссовер BMW X3 нового поколения, представленный на этой неделе, сменил внутризаводское обозначение c F25 на G01. Означает ли это полную смену вектора развития модели? С точки зрения техники — да: машина построена на базе новой модульной платформы CLAR, которую уже успели примерить BMW 5 Series и 7 Series. Кузов увеличился во всех направлениях, колесная база растянулась на 54 мм, что прибавило пространства для пассажиров (объем багажника остался прежним), дорожный просвет составил 204 мм (всего на миллиметр больше, чем у нашей Lada Vesta Cross).

© Фото : BMWАвтомобиль BMW X3
© Фото : BMW
Автомобиль BMW X3

Внешность автомобиля изменена до единой детали, но спутать BMW X3 по-прежнему можно только с другим BMW серии X. Оснащение модели стало богаче, появилась возможность заказать вентиляцию передних кресел, трехзонный климат-контроль, ключ-брелок со встроенным цветным дисплеем, точку доступа Wi-Fi и мультимедийную систему с управлением жестами. Спинки кресел заднего ряда теперь регулируются по наклону, фары стали полностью светодиодными, а системы активной безопасности могут самостоятельно удерживать машину в полосе и считывать дорожные знаки.

© Фото : BMWИнтерьер автомобиля BMW X3
© Фото : BMW
Интерьер автомобиля BMW X3

Продажи BMW X3 в России начнутся в ноябре 2017 года, сборку наладят на калининградском заводе "Автотор". Сначала кроссовер будет доступен только в трех полноприводных модификациях: X3 xDrive20d и X3 xDrive30d с турбодизелями объемом 2,0 (190 л.с.) и 3,0 (265 л.с.) литра, а также в "заряженной" версии X3 M40i с 3,0-литровым бензиновым турбированным мотором мощностью 360 л.с. и 500 Нм. В последнем варианте модель будет разгоняться с 0 до 100 км/ч за 4,8 секунды. Позже появятся бензиновые 2,0-литровые версии X3 xDrive30i (250 л.с.) и X3 xDrive20i (184 л.с.).

Мал, да удал

Компания SEAT не выдержала кризиса 2014 года и покинула российский рынок, но в Европе марка продолжает плодиться и размножаться. Очередным творением испанских дизайнеров стал компактный кроссовер Arona.

© Фото : SEATАвтомобиль SEAT Arona
© Фото : SEAT
Автомобиль SEAT Arona

В основу модели легла модульная платформа MQB A0, на базе которой уже построены новейшие генерации хетчбэков SEAT Ibiza и Volkswagen Polo. По сути, Arona и есть хетчбэк, только приподнятый над землей (дорожный просвет на 15 мм больше), с более высокой посадкой и защитными пластиковыми накладками по периметру кузова. У машины даже не будет полноприводных модификаций, зато появится множество вариантов окраса кузова и отделки интерьера, включая отдельный цвет для крыши.

60 лет спустя

Четвертого июля 1957 года в Турине был впервые показан культовый хетчбэк Fiat 500. В честь 60-летия модели итальянцы выпустили юбилейную версию 500 Anniversario, дизайн которой должен напомнить о беззаботных днях послевоенного становления итальянского автопрома.

© Фото : FiatАвтомобиль Fiat 500 Anniversario
© Фото : Fiat
Автомобиль Fiat 500 Anniversario

Самыми яркими элементами дизайна стали 16-дюймовые колесные диски из стали с хромированными колпаками и надписи с названием марки, выполненные в стиле машин конца 1950-х годов. Испытывающим ностальгию предложат автомобили, выкрашенные только в два цвета: зеленый и оранжевый. В России скоро ожидается поступление обновленных Fiat 500, но модели Anniversario до нас вряд ли доберутся.

"Одноглазые" светофоры

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) планирует установить 160 новых импульсных светофоров на наземных пешеходных переходах столицы. Эти устройства оборудованы лишь одной секцией, постоянно мигающей желтым светом, и призваны привлечь внимание водителей к дорожным знакам "Пешеходный переход".

© Фото : официальный портал Мэра и Правительства МосквыИмпульсный светофор
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Импульсный светофор

"Одноглазые" светофоры появятся на 79 нерегулируемых перекрестках Москвы (полный список улиц размещен на сайте московского правительства). Яркость светодиодов будет меняться в зависимости от времени суток и освещенности улиц: ночью сигнал будет более ярким.

Человеко-мобиль

В четверг в британском Гудвуде открылся очередной "Фестиваль скорости": ежегодное событие, на котором происходит множество мероприятий — от показа исторических автомобилей и парада суперкаров до соревнований по подъему на холм и презентации новейших моделей.

© Фото : NewspressАрт-инсталляция The Human Car на "Фестивале скорости" в британском Гудвуде
© Фото : Newspress
Арт-инсталляция The Human Car на "Фестивале скорости" в британском Гудвуде

В этом году британское подразделение марки Honda решило выделиться необычной арт-инсталляцией The Human Car. Дюжина артистов арт-группы Ministry of Fun, одетых в красные трико, под руководством хореографа Кевина Дуди изобразили силуэт спортивного хетчбэка Honda Civic Type R и мотоцикла Fireblade. В невероятных позах участники проекта провели довольно длительное время, так что каждый посетитель фестиваля смог рассмотреть инсталляцию и постараться найти сходство между сплетениями 48 конечностей и продукцией японской марки.

Обувь для педалей

Компания Ford провела исследование, целью которого было выяснить, какая обувь наиболее опасна и наиболее удобна для управления автомобилем. Результат вполне предсказуем: опаснее всего управлять машиной в шлепанцах. Они могут соскочить с ноги и привести к плачевным последствиям, поэтому во Франции и Испании водить в них запрещено, это карается большими штрафами.

Человек-паук на Audi A8
© Фото : Audi
Двигатель года, эксклюзивная Lada, новый Rio и Человек-паук на Audi

Удобнее всего ездить в узкой и невысокой обуви с подошвой толщиной не более 10 мм. Именно по такому принципу сделаны ботинки для автоспортсменов. Согласно проведенному в России опросу, почти половина водителей выбирают кроссовки или кеды, более 13 процентов ездят в шлепках, чуть более пяти — вообще босиком, а оставшиеся 33 процента респондентов ответили, что их опыт позволяет им водить в чем угодно.

Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена