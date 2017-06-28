Совфед одобрил закон о блокировке "зеркал" пиратских сайтов

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Совет Федерации одобрил правительственный законопроект о блокировке копий ("зеркал") пиратских сайтов, доступ к которым ограничен по решению Мосгорсуда в связи с размещением информации, содержащей объекты авторских или смежных прав.

Закон определяет порядок ограничения доступа к копиям заблокированных сайтов. В случае поступления от федерального органа исполнительной власти или правообладателей информации об обнаружении в интернете копий заблокированных сайтов Минкомсвязь в течение суток в установленном правительством порядке будет принимать мотивированное решение о признании сайта копией заблокированного.

Далее Минкомсвязь будет направлять свое решение на русском и английском языках владельцу копии заблокированного сайта, а также в Роскомнадзор.

Закон закрепляет перечень действий Роскомнадзора при получении им по системе взаимодействия решения Минкомсвязи о признании сайта копией заблокированного.

Также на операторов связи возлагается обязанность в течение суток с момента получения ими от Роскомнадзора соответствующего требования ограничить доступ к копии пиратского сайта и прекратить выдачу сведений о доменном имени и об указателях страниц сайтов, доступ к которым ограничен на основании решения Мосгорсуда, выдачу сведений о доменном имени и об указателях страниц копии заблокированного сайта.