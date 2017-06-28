Самые ожидаемые автомобили лета 2017-го

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Сергей Белоусов. Для автомобильной промышленности лето считается мертвым сезоном: продажи снижаются, заводы приостанавливают производство на время отпусков, международные автосалоны уходят на каникулы до осени. Однако и в эти три месяца затишья россиянам есть к чему приглядеться, прицениться и "притестдрайвиться".

Долгожданная CX-5

Mazda CX-5 нового поколения представили осенью прошлого года, но из-за наладки производства во Владивостоке автомобиль никак не мог добраться до салонов российских дилеров. Сборка модели на Дальнем Востоке началась 22 июня, и 1 июля продажам долгожданного кроссовера официально дадут старт.

© Фото : Mazda Motor Автомобиль Mazda CX-5 © Фото : Mazda Motor Автомобиль Mazda CX-5

Как и прежде, Mazda CX-5 будет оснащаться двумя бензиновыми двигателями объемом 2,0 и 2,5 литра. Младший мотор мощностью 150 л.с. можно будет заказать с 6-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом либо с 6-диапазонным "автоматом" и двумя или четырьмя ведущими колесами. Версия с более мощным силовым агрегатом (192 л.с.) оснащается только полным приводом и только автоматической коробкой.

© Фото : Mazda Motor Интерьер автомобиля Mazda CX-5 © Фото : Mazda Motor Интерьер автомобиля Mazda CX-5

Покупатели смогут выбирать из трех комплектаций кроссовера (Drive, Active и Supreme) по цене от 1 431 000 до двух миллионов рублей. Из особенностей новой Mazda CX-5 стоит отметить систему управления динамикой G-Vectoring Control (GVC), которая позволяет улучшить управляемость за счет регулировки крутящего момента двигателя. Перед поворотом GVC немного снижает тягу, а на выходе из виража, напротив, увеличивает обороты, обеспечивая лучшее сцепление с дорогой. В дорогих исполнениях кроссовер оснащен кожаным салоном, электроприводом передних кресел, светодиодными фарами, камерой заднего вида, проекционным дисплеем, подогревом руля и электроприводом двери багажника.

Из Америки с любовью

Примерно в середине июля к автодилерам поступят новейшие кроссоверы Honda CR-V. Их история похожа на случай с Mazda CX-5: представлены осенью, но путь до нашей страны занял более полугода. С той лишь разницей, что у "Хонды" нет собственного производства в России: поставки осуществляются из США, отчего цены будут кусаться.

© Фото : Honda Motor Company Автомобиль Honda CR-V © Фото : Honda Motor Company Автомобиль Honda CR-V

Первоначально в продажу поступят машины, оснащенные 2,4-литровым 186-сильным двигателем с вариатором и полным приводом. Их стоимость начинается с 2 109 900 рублей и заканчивается на отметке 2 389 900 рублей. В базовую комплектацию войдут светодиодные фары, мультимедийная система с поддержкой Android и двухзонный климат-контроль, а в топовую Prestige — кожаные сиденья, камера заднего вида, дистанционный запуск двигателя, проекционный дисплей и подогрев заднего ряда кресел. Ближе к началу осени появятся машины со 150-сильным мотором объемом 2,0 литра, но цен на них пока нет.

Хорошо забытое старое

Бренд Great Wall имел сильные позиции в России среди китайских автопроизводителей, но с началом кризиса в 2014 году марка полностью исчезла с нашего рынка. После некоторых перипетий с правами собственности машины начали возвращаться, и первенцем стал рамный внедорожник Hover H3. Однако теперь он называется DW Hower H3, где в аббревиатуре DW зашифровано название черкесского завода "Дервейс". Именно там налажена сборка автомобиля.

© Фото : Great Wall Автомобиль DW Hower H3 © Фото : Great Wall Автомобиль DW Hower H3

Суть от этого не изменилась: перед нами все тот же GW Hover H3 с 2,0-литровым бензиновым двигателем Mitsubishi мощностью 149 л.с. и 6-ступенчатой "механикой". Машины должны вот-вот появиться в автосалонах, но цена пока известна только на базовую комплектацию Comfort — 1,23 миллиона рублей. В небогатом списке опций можно отыскать систему стабилизации, камеру заднего вида, кондиционер и обогрев передних сидений.

Два "корейца"

На российском рынке осталось всего два автомобиля субкомпактного класса: Smart и KIA Picanto. В начале июня в продажу поступила корейская модель третьего поколения, контрактная сборка которой теперь налажена на заводе "Автотор" в Калининграде. В отличие от дорогих немецких "Смартов", нового "корейца" можно зачислить в бюджетный ряд — цены на него начинаются от 549 900 рублей, а самая дорогая комплектация обойдется в 854 900 рублей.

© Фото : Kia Motors Автомобиль KIA Picanto © Фото : Kia Motors Автомобиль KIA Picanto

Для пятидверного хетчбэка доступно два бензиновых двигателя: объемом 1,0 литра мощностью 67 л.с. и 1,2 литра мощностью 84 л.с. Причем первый сочетается только с 5-ступенчатой механической коробкой передач, а второй — исключительно с 4-ступенчатой автоматической. В базовой комплектации нет даже магнитолы, зато в самой дорогой GT Line есть климат-контроль, задние дисковые тормоза, система бесключевого доступа Smart Key с запуском двигателя при помощи кнопки, датчики парковки сзади, приборная панель Supervision и электропривод боковых зеркал.

© Фото : Kia Motors Интерьер автомобиля KIA Picanto © Фото : Kia Motors Интерьер автомобиля KIA Picanto

Самая дорогая — она же и самая спортивная, с уникальным кузовным обвесом, кожаным салоном (впервые у этой модели), камерой заднего вида, мультимедийным 7-дюймовым экраном и навигацией.

С августа KIA выведет на российский рынок и вторую новинку: седан Rio. О нем РИА Новости уже подробно писало, а недавно корейская компания поделилась фотографиями и характеристиками машины. Как и прежде, новая модель будет технической копией уже продающегося Hyundai Solaris новейшего поколения: два мотора (1,4, 100 л.с. и 1,6, 123 л.с.), две 6-ступенчатые трансмиссии (ручная и автоматическая), а также схожий набор опций. До сих пор не раскрыта главная интрига — цена модели, но уже сейчас можно предположить, что прайс-лист на Rio будет несильно отличаться от цен на Solaris (от 624 900 до 899 900 без учета дополнительных пакетов).

Отставший от жизни

Компания Peugeot объявила цены на обновленный седан 408, сборка которого была налажена на калужском предприятии концерна PSA Peugeot Citroen. Однако новая эта машина только для России: в Латинской Америке она продается уже два года, а в Китае и вовсе уже вышло очередное поколение модели, и произошло это три года назад!

© Фото : Peugeot Автомобиль Peugeot 408 © Фото : Peugeot Автомобиль Peugeot 408

Зато Peugeot 408 оказался щедрым на двигатели: помимо атмосферного бензинового 1,6-литрового мотора (115 л.с.) есть и турбированный агрегат того же объема мощностью 150 л.с. Но что самое интересное — французы предлагают версию с 1,6-литровым турбодизелем мощностью 114 л.с. Таких предложений в этом классе в нашей стране попросту нет (если не считать родственный седан Citroen C4). На выбор покупателям 408-го предлагаются 5- или 6-ступенчатые "механики" или 6-диапазонный "автомат".

© Фото : Peugeot Интерьер автомобиля Peugeot 408 © Фото : Peugeot Интерьер автомобиля Peugeot 408

Минимальная цена Peugeot 408 составила 949 тысяч рублей, а максимальная — 1 212 000 рублей. За такую цену седан должен быть оснащен богаче, чем конкуренты классом ниже вроде тех же Hyundai Solaris и KIA Rio, но кроме мультимедийной системы с 7-дюймовым сенсорным экраном, камеры заднего вида и двухзонного климат-контроля "французу" похвастать больше нечем.

Самая дорогая Lada



О новой Lada Xray Exclusive, поступившей в продажу в конце июня, РИА Новости уже сообщало, поэтому на этой новинке мы долго не задержимся. Самая дорогая версия псевдокроссовера оценена в 805 900 — 830 900 рублей в зависимости от типа установленной трансмиссии: на выбор покупателю предложены 5-ступенчатые "механика" или "робот". Двигатель один — 1,8-литровый 122-сильный, а главными отличиями эксклюзивной комплектации являются салон, обшитый кожей и алькантарой, черные глянцевые вставки, стальные накладки на педали, новые напольные коврики и надписи Exclusive на спинках сидений, порогах, багажнике и рамках задних дверей.

Не белая горячка

В премиальном сегменте лето выдалось жарким: в продажу поступило заряженное купе Audi RS 5 стоимостью минимум 5,05 миллиона рублей. В автосалоне эту машину не найти — автомобили будут привозить в Россию исключительно под заказ.

© Фото : Audi Автомобиль Audi RS 5 © Фото : Audi Автомобиль Audi RS 5

Под капотом Audi RS 5 расположился 2,9-литровый бензиновый V6 с двумя турбинами. Его мощность впечатляет — 450 л.с. и 600 Нм, а разгон с нуля до 100 км/ч дается полноприводному купе всего за 3,9 секунды. Максимальная скорость новой Audi принудительно ограничена на отметке 250 км/ч, но по желанию клиента "электронный ошейник" могут снять, и тогда спорткар сможет разогнаться до 280 км/ч. В базовом оснащении "немца" есть трехзонный климат-контроль, салон, обшитый кожей и алькантарой, светодиодные фары и 7-дюймовый дисплей мультимедийной системы, но огромный список дополнительных опций может увеличить конечную стоимость модели более чем на миллион рублей.

Две новые серии

Летом BMW вывела на российский рынок две новые модели: хетчбэк 1 Series и купе 2 Series. Стоимость пятидверных моделей варьирует от 1 520 000 до 2 720 000 рублей, а двухдверные стоят от 1 790 000 до 3 480 000 рублей. Все это без учета дополнительных опций, которые могут существенно повысить цену машин.

© Фото : BMW Автомобиль BMW M2 купе © Фото : BMW Автомобиль BMW M2 купе

Для обеих моделей доступны два бензиновых двигателя объемом 1,5 (136 л.с.) и 3,0 литра (326 и 340 л.с.), а также 2,0-литровый турбодизель мощностью 190 л.с. Набор трансмиссий зависит от конкретного мотора: это либо 6-ступенчатая механическая коробка передач, либо 8-ступенчатый "автомат". Есть машины с передним и полным приводом xDrive, а также спортивное купе BMW М2 с 3,0-литровым 370-сильным двигателем и 6-ступенчатой "механикой". За 7-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями придется доплатить, как и за массу других допопций.