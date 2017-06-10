Новый KIA Rio: как изменится самый популярный автомобиль в России

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Сергей Белоусов. Несколько лет подряд KIA Rio входит в тройку самых популярных автомобилей России, а в этом году модель прочно укрепилась на первой позиции. Летом "кореец" сменит поколение, продажи должны начаться осенью, но почти вся информация о нем уже рассекречена: подробные характеристики и одобрение типа транспортного средства (ОТТС) появились в базе данных Росстандарта. РИА Новости выяснило, какой станет новая версия бестселлера российского рынка.

Снаружи

Первые представления о внешности KIA Rio нового поколения появились в ноябре 2016 года, когда в Китае дебютировал седан KIA K2 — тот же Rio, но для китайцев. Модель из Поднебесной отличалась от "нашей" только формой бамперов и строением фальшрадиаторной решетки. Позже в Сети стали появляться снимки предсерийных машин в топовой комплектации Premium, собранных на питерском заводе Hyundai-KIA в рамках наладки линии производства.

​У нового седана изменилась каждая деталь: верхняя передняя решетка — фирменный стиль марки — стала заметно уже, а нижняя, наоборот, сильно увеличилась. Создается впечатление, что машина широко разинула рот. Фары в самой богато оснащенной версии — как у нового Hyundai Solaris: проекционного типа (читай — с линзами) со статичной подсветкой поворотов. В дешевых версиях будут стоять обычные галогенные. Увы, никакого ксенона у KIA Rio так и не будет.

Ниши под противотуманные фары теперь вертикальные в форме бумеранга, а сзади появились стильные полностью светодиодные фонари, визуально соединяющиеся с помощью линии вдоль багажника. Правда, такие стоп-сигналы будут привилегией только топовых версий модели. Уменьшилась площадь неокрашенной пластиковой накладки на заднем бампере, так что парковаться у бордюров нужно будет аккуратнее.

​Согласно опубликованному ОТТС, длина седана составила 4400 мм, высота — 1470 мм, а ширина — 1740 мм. То есть новый KIA Rio стал на 23 мм длиннее и на 40 мм шире, при этом высота осталась прежней. Колеса машины расставлены чуть шире (колея передних и задних — 1516/1524 мм соответственно), а расстояние между осями увеличилось с 2570 до 2600 мм.

О чем говорят все эти цифры? Раздавшись в плечах и растянувшись в колесной базе, седан предоставит своим пассажирам больше свободного пространства, а багажник, возможно, станет чуть более вместительным. Хотя и сейчас по этому показателю KIA Rio уступает среди "одноклассников" лишь Renault Logan: 500 литров против 510. В зависимости от исполнения седан будет предлагаться с 15- или 16-дюймовыми дисками с шинами размерностью 185/65 R15 и 195/55 R16 соответственно.

Внутри

Фотографии салона максимальной комплектации утаить тоже не удалось, и теперь мы точно знаем, что никаких отличий от китайского KIA K2 у Rio нет. Разве что надписи в наших седанах будут русифицированы.

По сравнению с текущим поколением у нового изменилось все: от эргономики до фактуры материалов. Расположение клавиш на руле стало более собранным и удобным, селектор автоматической трансмиссии теперь похож на рычаг, а не на палку, торчащую из центрального тоннеля, приборная панель Supervision с тремя колодцами уступила место новой с информационным дисплеем по центру и двумя шкалами спидометра и тахометра. Похожий щиток устанавливается на Solaris. Кнопки обогрева сидений переехали на панель кондиционера, система климат-контроля по-прежнему однозонная, зато дисплей на центральной консоли теперь большой и сенсорный с физическими клавишами по бокам.

© Фото : Kia Motors Салон автомобиля KIA K2 (Rio) © Фото : Kia Motors Салон автомобиля KIA K2 (Rio)

В ОТТС сказано, что в комплектацию KIA Rio войдут электрообогреватель наружных зеркал заднего вида, электрические стеклоподъемники, кондиционер (хладагент R134А), противоугонное устройство, подушки безопасности, электронная система контроля устойчивости ESC, сигнализация экстренного торможения ESS, система вызова экстренных оперативных служб, система мониторинга давления воздуха в шинах и дневные ходовые огни.

© Фото : Kia Motors Салон автомобиля KIA K2 (Rio) © Фото : Kia Motors Салон автомобиля KIA K2 (Rio)

Судя по Hyundai Solaris, в базовой комплектации Rio будет два эйрбега, электроприводы стекол спереди, ESC, "ЭРА-ГЛОНАСС", аудиоподготовка и контроль давления в шинах. Список оборудования более дорогих исполнений пополнится мультимедийной системой, камерой заднего вида, кожаным рулем с кнопками, климат-контролем, парктрониками, датчиками дождя и света, подогревом лобового стекла и задних сидений, кнопкой запуска двигателя и бесключевым доступом в салон.

Техника

Новый KIA Rio дебютирует вслед за обновленным Hyundai Solaris, продажи которого начались в марте этого года. Обе корейские модели построены на одной платформе и по технической конструкции практически полностью идентичны.

Это касается и двигателей: KIA Rio получит обновленные моторы объемом 1,4 и 1,6 литра. Мощность младшего агрегата Kappa MPI (заводская серия G4LC-5) составит 100 л.с., что подтверждает ОТТС, в котором указаны 73,3 кВт. Это на семь лошадиных сил меньше, чем сейчас, и, увы, перемены плохо отразятся на динамике машины с новой 6-ступенчатой механической коробкой передач, пришедшей на смену 5-ступенчатой. Hyundai Solaris уже пережил подобное обновление, отчего стал дольше разгоняться с нуля до 100 км/ч (12,2 секунды сейчас против 11,5 секунды ранее), а его максимальная скорость упала на пять километров в час — до 185 км/ч. Учитывая, что снаряженная масса обоих корейских седанов будет идентичной, KIA Rio ждет та же участь. Впрочем, водитель может и не ощутить разницы, ведь крутящий момент мотора, хоть и снизился со 135 до 132 Нм, но теперь достигается на низком диапазоне оборотов, что должно сделать машину более приемистой.

Зато автомобиль с этим же мотором и новым 6-ступенчатым "автоматом", который придет на смену архаичной 4-ступенчатой трансмиссии, наоборот, выиграет в динамике. Смотрим на Solaris и видим: разгон с места до сотни сократился с 13,4 до 12,9 секунды, а максимальная скорость увеличилась со 170 до 183 км/ч. Ждем того же от KIA Rio.

Второй двигатель Gamma 1.6 MPI (заводской код G4FG-5) обзавелся новым впускным коллектором с системой изменения геометрии и вторым фазовращателем. Мощность не изменилась и по-прежнему составляет 123 л.с. (90,2 кВт по ОТТС), а крутящий момент снизился со 155 до 151 Нм. Однако проигрыша в данном случае не будет, разгон 0-100 км/ч сохранится на прежнем уровне, а максимальная скорость даже немного вырастет. Как и прежде, оба двигателя работают на 92-м бензине, а их экологический класс соответствует Евро-5.

KIA Rio получит новую заднюю полузависимую подвеску, которая впервые дебютировала на последней версии Hyundai Elantra. Задние тормоза в базовой комплектации останутся барабанными, в более дорогих на всех колесах будут стоять дисковые.

Не так давно автомобильное издание "Авторевю" провело краш-тест нового поколения Hyundai Solaris, по результатам которого автомобиль заработал 16 баллов из 16 возможных и четыре звезды из четырех за защиту водителя и переднего пассажира. Как сообщал РИА Новости шеф-редактор "Авторевю" Леонид Голованов, результаты этого испытания в большой степени применимы и к новому KIA Rio. "И технологии, и сталь, и оснащение средствами пассивной безопасности, а также сами катушки, ремни и подушки безопасности у них унифицированы", — отметил эксперт.

Неожиданности

Во время презентации Hyundai Solaris полгода назад корейцы обмолвились, что для седана позже будет доступен двухлитровый двигатель, которого у него отродясь не было. Учитывая, что будущий Rio и уже продающиеся Solaris делят одну платформу с кроссовером Hyundai Creta, этим мотором может стать 150-сильный (если быть точнее — 149,6 л.с.) агрегат корейского кроссовера. В России он предлагается только с 6-ступенчатым "автоматом".

Любопытный слух распространило "Авторевю": в четвертом квартале 2017 года KIA Rio обзаведется дополнительной пятидверной модификацией. И это будет не хетчбэк, как сейчас, а приподнятая версия Cross. Именно так и случилось в Китае, где уже продается KIA K2 Cross с увеличенным на 15 мм дорожным просветом и пластиковыми защитными накладками по периметру кузова. В России такая модель смогла бы конкурировать с Renault Sandero Stepway и Chery Tiggo 2.