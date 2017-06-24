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Общество

Двигатель года, эксклюзивная Lada, новый Rio и Человек-паук на Audi

09:0024.06.2017
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© Фото : Audi Человек-паук на Audi A8Человек-паук на Audi A8
© Фото : Audi

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Сергей Белоусов. В продажу выходит эксклюзивная комплектация кроссовера Lada Xray за 830 тысяч рублей, KIA полностью рассекретила характеристики нового поколения седана Rio, Peugeot показал внешность африканского пикапа, а представительский Audi A8 следующей генерации впервые покажут в очередном блокбастере о Человеке-пауке. Эти и другие автомобильные события прошедшей недели — в дайджесте РИА Новости.

Дороже не бывает

АвтоВАЗ объявил о начале приема заказов на новую версию Lada Xray — Exclusive. За "эксклюзивную" комплектацию с 1,8-литровым 122-сильным мотором и 5-ступенчатой "механикой" придется отдать минимум 805 900 рублей, доплата за "робот" 5АМТ составит 25 тысяч рублей.

© Фото : LADAСалон автомобиля Lada Xray Exclusive
© Фото : LADA
Салон автомобиля Lada Xray Exclusive

Такой Lada Xray не была еще никогда: сиденья покрыты эко-кожей и алькантарой светло-бежевого цвета, руль, чехол селектора коробки передач и подлокотники на передних дверях также отделаны кожей и прошиты светло-бежевыми нитями. На передней панели и дверных проемах появились черные глянцевые вставки, на педалях — стальные накладки, а под ногами — оригинальные коврики. Надпись Exclusive нанесена на спинки кресел, пороги, багажник и рамки задних дверей.

© Фото : LADAЛоготип автомобиля Lada Xray Exclusive
© Фото : LADA
Логотип автомобиля Lada Xray Exclusive

Светодиодная подсветка салона — еще один привет из мира автомобилей более высокого класса. Версия Exclusive базируется на комплектации Luxe, в которой есть климат-контроль, 17-дюймовые колеса, обогрев лобового стекла, камера заднего вида, навигация, две подушки безопасности и другие опции.

В продаже с августа

О том, каким станет четвертое поколение KIA Rio — самого продаваемого в России автомобиля, РИА Новости уже подробно писало. Не хватало только официальных изображений седана, которыми российское представительство марки поделилось только сейчас.

© Фото : Kia Motors Новый KIA Rio
© Фото : Kia Motors
Новый KIA Rio

KIA Rio стал шире и длиннее предшественника, в салоне теперь больше места для пассажиров. Кроме того, улучшена шумоизоляция, однако багажник стал чуть компактнее — 480 литров против 500, зато проем теперь шире, и грузить вещи будет удобнее. Дорожный просвет не изменился и составляет прежние 160 мм.

© Фото : Kia Motors Новый KIA Rio
© Фото : Kia Motors
Новый KIA Rio

KIA Rio получит два бензиновых атмосферных двигателя: 1.4 Kappa MPI мощностью 100 л.с. и 1.6 Gamma MPI мощностью 123 л.с. Обоим достались 6-ступенчатые механическая и автоматическая трансмиссии. Вместо гидроусилителя руля появился электроусилитель, изменены настройки подвесок, кузов усилен высокопрочными материалами, до 50 литров увеличен объем топливного бака.

© Фото : Kia Motors Салон нового KIA Rio
© Фото : Kia Motors
Салон нового KIA Rio

Внутри появились новая приборная панель с 3,5-дюймовым центральным экраном, мультимедийная система с дисплеем диагональю семь дюймов, навигацией и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, новый рычаг "автомата", обогрев задних сидений, руля и лобового стекла. Единственное, что осталось тайной, — это цены, которые обещают раскрыть ближе к августу, когда стартуют продажи модели.

3D-очки для рабочего класса

Рабочим Ford Sollers, ответственным за поставку деталей на конвейер завода в Набережных Челнах, выдали 3D-очки HoloLens от Microsoft с программным обеспечением Pick by vision ("Склад в поле зрения"). По мнению автопроизводителя, технология дополненной реальности позволит "повысить эффективность логистических процессов и оперативно адаптировать склад к новым задачам, таким, как запуск в производство новых моделей Ford".

© Ford Motor Company3D-очки на производстве Ford
© Ford Motor Company
3D-очки на производстве Ford

На практике это выглядит так: рабочий надевает очки, и перед ним возникают различные виртуальные меню, требуемый ассортимент деталей, их количество, а также местонахождение. К примеру, если надо взять деталь из определенной физической ячейки, то очки стрелкой укажут направление поиска. Рабочий руководит процессом при помощи голоса и жестов и, как говорят в Ford, быстрее справляется с задачами. Выполняемую в очках дополненной реальности работу легче контролировать, а в случае изменений на складе программа перенастраивается за полчаса.

"Алкошеринг"

Три компании, предлагающие услуги каршеринга в России, решили оснастить свои автомобили алкозамками. До конца года на машины "Делимобиля", Car5 и YouDrive установят алкотестеры, в которые клиенты будут дуть перед началом поездки. Если устройство обнаружит пары алкоголя, то двигатель машины не запустится. В Москве работают еще два оператора каршеринга — Anytime и Belka Car, которым, видимо, тоже придется озаботиться установкой алкозамков, ведь в скором времени весь поток любящих выпить клиентов хлынет именно к ним.

Человек-паук и Audi A8

В начале июля на экраны кинотеатров выйдет новый фильм о приключениях Человека-паука. Помимо паутины, драк и спецэффектов, в картине впервые покажут новейший седан представительского класса Audi A8. Специально для фанатов фильма по заказу Audi был снят дополнительный ролик с участием Человека-паука и прототипа Audi A8.

Официальная презентация седана состоится 11 июля, а пока компания выдает информацию порциями. Например, у модели будет новая структура кузова, все ее версии станут гибридными, а пневматические подвески будут напоминать суперкомпьютер и  всячески помогать водителю и пассажирам. Вместо обычных стабилизаторов поперечной устойчивости в них установят электромоторы, подавляющие крены. В верхней части лобового стекла разместится камера, сканирующая неровности, благодаря чему седан будет заранее адаптировать жесткость подвесок для более комфортного проезда ям. Но самая удивительная функция — автоматическое распознавание бокового столкновения, в случае которого соответствующая сторона кузова A8 заблаговременно приподнимается на восемь сантиметров вверх, чтобы удар пришелся не только на стойку и дверь, но и на более укрепленный порог кузова.

Дешевле и популярнее

Сегмент компактных кроссоверов (B-SUV) в Европе растет очень быстро и в настоящее время занимает 7% от общего объема продаж автомобилей. В компании KIA уверены, что уже через три года продажи таких моделей вырастут вдвое, и поэтому приготовили для покупателей собственное предложение — Stonic.

© Фото : Kia Motors Автомобиль Kia Stonic
© Фото : Kia Motors
Автомобиль Kia Stonic

Новый "кореец" создан по всем канонам жанра: яркий дизайн, комбинированный окрас, пестрый салон и, конечно же, компактные экономичные моторы. Для молодежи, а именно она составит костяк аудитории кроссовера, создано два десятка сочетаний цветов кузова и пять оттенков крыши. KIA Stonic будут комплектовать крохотным 1,0-литровым мотором T-GDI (но с турбиной, увеличивающей мощность до 120 л.с.) либо атмосферными агрегатами объемом 1,25 и 1,4 литра. Все они бензиновые — дизельный двигатель предусмотрен лишь один — 1,6-литровый.

© Фото : Kia Motors Салон автомобиля Kia Stonic
© Фото : Kia Motors
Салон автомобиля Kia Stonic

Создатели обещают водителям прекрасную управляемость и море удовольствия, а также мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, обогрев передних сидений, круиз-контроль и систему бесключевого доступа в салон. Продажи KIA Stonic в Европе и Южной Корее стартуют в начале осени, но в Россию эта модель не попадет. Как сообщили в представительстве южнокорейской компании, KIA рассматривает возможность выпустить глобальную модель в сегменте B-SUV для других стран в будущем.

Из Китая в Африку

Компания Peugeot вернулась к производству пикапов, но кроме жителей африканского континента их никто больше не получит. Новая модель с тривиальным названием Pick Up оснащена двойной пассажирской кабиной и грузовым отсеком, который способен вместить до 815 кг. Пикап может быть как задне-, так и полноприводным, а вот двигатель — только 2,5-литровым дизельным мощностью 115 л.с. и 280 Нм. В пару к мотору предлагается 5-ступенчатая ручная коробка передач.

© Фото : PeugeotПикап Peugeot
© Фото : Peugeot
Пикап Peugeot

Peugeot Pick Up на самом деле является копией китайского пикапа Dongfeng Rich. У французов и китайцев давние связи и совместное предприятие Dongfeng Peugeot-Citroen Automobile (DPCA). Однако Dongfeng Rich и сам является копией пикапа Nissan Navara образца 1997 года.

Вирус на заводе Honda

Японский автомобильный завод в городе Саяма, принадлежащий компании Honda, был вынужден приостановить работу на сутки из-за атаки хакеров. В компьютерную сеть предприятия проник уже успевший наделать много шума вирус-вымогатель WannaCry. Ежедневно завод выпускает до тысячи седанов Accord и минивэнов Odyssey/Step Wagon, поэтому потери автопроизводителя из-за простоя исчислялись сотнями тысяч долларов. Пик активности WannaCry был отмечен в мае, но до Японии вирус сумел добраться только через месяц.

Лучшие моторы — Ferrari

На этой неделе были подведены итоги международного конкурса "Двигатель года — 2017". Второй год подряд в этом состязании одерживает победу мотор компании Ferrari — 3,9-литровый V8 с двумя турбонагнетателями, которым комплектуются суперкары Ferrari 488 GTB и 488 Spider. Ближайшими соперниками оказались 3,0-литровый 6-цилиндровый турбированный агрегат Porsche (Porsche 911 Carrera, 911 Carrera 4, 911 Carrera S, 911 Carrera 4S, Carrera GTS) и 1,5-литровый 3-цилиндровый турбомотор BMW от гибридного спорткара i8.

© FerrariДвигатель автомобиля Ferrari
© Ferrari
Двигатель автомобиля Ferrari

Двигатель Ferrari также одержал победу в категории "Мощные моторы", в номинации "Лучший новый двигатель" первую позицию занял гибридный двигатель Honda V6 объемом 3,5 литра от спорткара NSX, самым "зеленым" стал… электропривод Tesla Model S и Tesla Model X, который состоит из нескольких электрических моторов. Он же победил в категории "Лучший электродвигатель". Среди агрегатов объемом до одного литра выделилась силовая установка Ford с тремя цилиндрами объемом 999 кубических сантиметров.

Обрусевшие "Мерседесы"

На территории индустриального парка Есипово Солнечногорского района Московской области был заложен первый камень в строительство завода Mercedes-Benz. На возведение предприятия планируется потратить 16 миллиардов рублей. До этого немцы выпускали в России только коммерческий транспорт, да и то в партнерстве с группой ГАЗ. Новый завод будет принадлежать концерну Daimler AG, а для управления им создана компания "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус". Запуск производства намечен на 2019 год, и первым с конвейера сойдут седаны Mercedes-Benz E-Class. Позже мощности будут увеличены за счет кроссоверов GLC-Class, GLE-Class и GLS-Class. Если все пойдет как запланировано, то завод "Мерседес" будет выпускать по 25 тысяч автомобилей в год, а производство будет налажено по полному циклу, то есть со сваркой и окраской кузовов.

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