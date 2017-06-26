Дуров прокомментировал намерение Роскомнадзора заблокировать Telegram

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что потенциальная блокировка сервиса не усложнит задачи террористов и наркодилеров, так как в их распоряжении будут десятки других мессенджеров.

В своем профиле в соцсети "ВКонтакте" Дуров написал, что в настоящее время обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров нет и не может быть ключей для расшифровки, эти ключи только на устройствах самих пользователей.

"Потенциальная блокировка Telegram никак не усложнит задачи террористов и наркодилеров – в их распоряжении останутся десятки других мессенджеров, построенных на оконечном шифровании (+VPN). Ни в одной стране мира не заблокированы все подобные мессенджеры или все сервисы VPN. Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет", — написал Дуров.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров ранее на этой неделе призвал команду Telegram и лично создателя мессенджера Павла Дурова исполнить российское законодательство, предоставив ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Жаров отметил, что времени для выполнения требований ведомства остается немного. В случае дальнейшего игнорирования, мессенджер будет заблокирован на территории РФ. Дуров в ответ заявил, что блокировка этого нейтрального к РФ сервиса не в интересах страны, так как другие подобные мессенджеры — WhatsApp или Facebook Messenger — контролируются США.