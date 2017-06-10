В ОП предлагают установить медконтроль за получившими разрешение на оружие

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Председатель комиссии по безопасности Общественной палаты России Антон Цветков считает необходимым установить медицинский контроль за лицами, получившими разрешение на оружие.

Две подряд трагедии с применением гражданского оружия произошли в России. В субботу в подмосковном посёлке Кратово мужчина устроил стрельбу по прохожим из ружья. Известно о четырёх погибших и двух раненых. О том, было ли оружие "краковского стрелка" зарегистрировано в надлежащем порядке, не сообщается. Неделей ранее в Тверской области местный электрик застрелил из зарегистрированного на его имя ружья девять человек.

После этих двух трагедий Цветков поставил вопрос об ужесточении контроля за здоровьем людей, получающих оружие.

"Необходимо исключить случаи приобретения за деньги справок о состоянии здоровья человека, приобретающего оружие. Кроме того, за людьми, у которых уже есть оружие, необходим контроль по линии медиков", — сказал собеседник агентства.

По его словам, нет гарантии того, что даже получившие оружие по всем правилам люди не получат позже заболевание, которое может препятствовать владению им.

Цветков дал положительную оценку действиям полицейских в Подмосковье, которые, "рискуя жизнью, заблокировали преступника, и теперь его задержание — это только вопрос времени". "То, что ему не дадут уйти- это очевидно", — сказал он.

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