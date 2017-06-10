Стрельба в Кратово. Онлайн-репортаж

- 21:27
Дело о стрельбе в Подмосковье возбудили по 3 статьям
"Дело возбуждено по трем составам — статье 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), статье 222 УК РФ (незаконный оборот орудия) и части 2 статьи 105 УК РФ(убийство двух и более лиц)", - сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка ГСУ СК России Елена Фокина.
- 21:20
Полиция расширила зону оцепления в Кратово, едущие мимо машины направляют по другой дороге, сообщает RT.
Полиция начала расширять зону оцепления. Проезжающие машины перенаправляют на другую дорогу — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ https://t.co/ZuiOLgqIXP pic.twitter.com/56PeRzNLZ7— RT на русском (@RT_russian) June 10, 2017
- 21:16
Сосед стрелка рассказал РЕН ТВ, что мужчина ранее был сотрудником ОМОН и МЧС.
"В МЧС он травму получил, а после лежал в психбольнице", - сообщил он.
- 21:09
В Кратово ранен один из правоохранителей
"На данный момент операция по задержанию мужчины продолжается. Он стреляет в сотрудников полиции, а также подорвал несколько взрывпакетов, но не боевых гранат (как сообщал ряд СМИ), в ходе штурма легкое ранение получил один из правоохранителей", — сообщил источник в правоохранительных органах.
- 21:04
Дом "кратовского стрелка" загорелся
- 20:58
"Кратовский стрелок" сбежал в лес из дома, в котором укрывался
"Смог покинуть дом, в котором укрывался. Правоохранители предпринимают меры для задержания, прочесывают лес", — сказал источник в правоохранительных органах.
- 20:57
На месте происшествия находятся бойцы Росгвардии и полицейские. Они предприняли штурм дома, но не смогли проникнуть внутрь - кратовский стрелок, предположительно, вооружен гранатой.
- 20:55
Житель подмосковного Кратово забаррикадировался в частном доме и открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья. Ранения получили три человека, одна из пострадавших скончалась в больнице.