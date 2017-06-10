Стрельба в Кратово. Онлайн-репортаж

"На данный момент операция по задержанию мужчины продолжается. Он стреляет в сотрудников полиции, а также подорвал несколько взрывпакетов, но не боевых гранат (как сообщал ряд СМИ), в ходе штурма легкое ранение получил один из правоохранителей", — сообщил источник в правоохранительных органах.