Борьба за права: куда пойдут работать водители-иностранцы

МОСКВА, 1 июня — РИА Новости, Сергей Белоусов. С 1 июня граждане с зарубежными водительскими правами больше не могут работать в России в качестве профессиональных водителей. Сегодня вступили в силу соответствующие поправки к закону "О безопасности дорожного движения" и Административному кодексу. РИА Новости выяснило, как нововведения изменят привычную жизнь перевозчиков и пассажиров.

Через тернии к закону

Борьба с иностранными водителями, которых часто обвиняли в непрофессионализме и провоцировании ДТП, должна была закончиться еще в 2014 году. Однако из-за воссоединения Крыма с Россией вступление в силу нового закона отложили до 2017 года: жители полуострова просто не успевали обменять украинские водительские удостоверения на российские. Депутаты Госдумы решили, что этого времени хватит не только крымчанам, но и всем транспортным компаниям, которые смогут переподготовить своих сотрудников и обеспечить им получение российских водительских прав.

Шло время, и статистика аварийности становилась все менее благосклонной к иностранцам, желавшим работать в России за рулем. По данным ГИБДД, в 2016 году число аварий с участием граждан иностранных государств выросло: таких ДТП произошло 5216, в них погибло 704 человека и ранено 7280. Какова доля в общем числе аварий? В Москве рост количества таких аварий и вовсе оказался четырехкратным.

Со вступлением в силу нового закона и поправок в Административный кодекс должностные лица, допустившие к управлению водителей без российских прав, будут штрафоваться на 50 тысяч рублей.

Как дальше жить?

В некоторых регионах России уже наблюдается "паломничество" в отделения ГИБДД, сообщил РИА Новости Сергей Лобарев, председатель правления НП "Гильдия автошкол России". Иностранные граждане отправились в срочном порядке получать российские права, опасаясь потерять работу. Трудовой кодекс позволяет расторгать трудовой договор с работником по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (пункт 13 статья 83).

Именно так планируют расставаться с иностранными водителями в ГУП "Мосгортранс", в котором в первый день лета могут быть уволены около 300 человек, не получивших российские водительские удостоверения. Это менее 20% от общего числа иностранных водителей, работающих на предприятии. В "Мосгортрансе" уверяют, что на работу московского транспорта увольнения никак не повлияют.

"Сегодня в ГУП "Мосгортранс" наблюдается приток водителей из Москвы, Московской области и других российских регионов. Так, 50% водителей компании составляют жители столичного мегаполиса, еще около 40% — представители субъектов Российской Федерации. Доля водителей-иностранцев за последние три года упала более чем вдвое — с 23% до 10%", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосгортранс". Добавим, что "Мосгортранс" готовит кадры на базе собственного учебно-курсового комбината. Сегодня там проходят обучение и переподготовку 600 водителей.

Больше всего принятие закона ударит по таксомоторным компаниям, считает Богдан Коношенко, председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам транспортного обслуживания пассажирских перевозок автомобильным транспортом. По его мнению, закон был принят на скорую руку и не учел того, что в Белоруссии водителей готовят не хуже, чем в России, что для членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) можно было бы предусмотреть упрощенный режим сдачи экзаменов в ГИБДД, а государственные структуры не готовы выдержать наплыв кандидатов на получение прав.

"Это приведет к серьезному ущербу и финансовым потерями для всей транспортной отрасли. Сократится количество автомобилей на линии, увеличится время подачи такси, увеличится дальность подачи, увеличится и цена. Закон повлияет на грузовые перевозки и на работу общественного транспорта", — считает Коношенков.

В такой ситуации в выигрыше может оказаться популярный сервис Uber. Эта служба пользуется услугами "независимых" таксистов, которые формально могут не являться профессиональными водителями. "В России Uber сотрудничает только с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, ответственность которых — работать в строгом соответствии с российским законодательством", — рассказала РИА Новости Ирина Гущина, директор по коммуникациям Uber в России и СНГ.

Для того чтобы стать таксистом в Uber, можно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Однако не каждый водитель создает ИП. "Существует практика аренды ИП, когда один человек становится индивидуальным предпринимателем, а его расчетным счетом пользуются другие таксисты-частники, — рассказал корреспонденту РИА Новости один из водителей сервиса Uber, пожелавший остаться неизвестным. — Иностранные водители без российских прав, которые на самом деле сидят за рулем, платят проценты индивидуальному предпринимателю".

В группе компаний Pony Express РИА Новости сообщили, что на территории России не работают водители без российских прав, поэтому трудностей в связи с принятием данного закона компания не испытывает и на стоимость услуг это нововведение никак не повлияет. Эдуард Апакетов, операционный директор компании "ГрузовичкоФ", также подтвердил, что проблем с водителями-иностранцами в его компании нет: "Для нас было бы невозможно принять на работу водителя с иностранными правами, ведь это автоматически означает, что такой сотрудник может не знать всех тонкостей и особенностей города, его инфраструктуры".

Председатель Общественного совета по развитию такси в регионах Российской Федерации Ирина Зарипова считает принятие закона преждевременным, но также отмечает, что он вряд ли изменит существующую тарифную сетку у таксопарков или крупнейших сервисов по заказу такси "Яндекс", Uber и Gett. Опасаться, по ее мнению, стоит другого — ухода водителей и таксопарков на нелегальное положение.

"Порядка 10-15% водителей такси — мигранты, которые покупают патент на право работать в России. В крупных городах иностранцы занимают до 40% от общего числа водителей, — говорит Ирина Зарипова. — Запрет доступа к управлению скажется на экономике таксопарков, но хуже всего то, что бывшие водители не уйдут с рынка, они будут продолжать работать на нелегальном положении. Они будут брать машины в аренду, ездить без опознавательных знаков и будут неуловимы для ГИБДД. У брендированных таксопарков будут простаивать машины, купленные в кредит и лизинг, из-за чего они встанут перед выбором: либо потратиться на переобучение водителей, либо содрать все наклейки с кузова и уйти на нелегальное положение. Так, например, сейчас происходит в Новосибирске".

"В Узбекистане не такие жесткие правила, как в России. На бумаге, конечно, написано все правильно: и ПДД, и штрафы высокие. Но в стране годами складывается менталитет, когда можно нарушать и безнаказанно ехать дальше, ведь гаишников на всех не хватает. А если даже и остановят, заплатил — и лети дальше, — поделился с корреспондентом Sputnik Узбекистан водитель-мигрант Хуршид. — Для Узбекистана, например, норма — поворачивать не с крайней полосы, а со второй и третьей, нарушая при этом дорожную разметку и создавая аварийные ситуации. В России с этим строго, все привыкли ехать по полосам, а у нас это отсутствует, полная анархия на дороге".

Впрочем, получить российские права для иностранца не так уж сложно: при наличии национального водительского удостоверения он сразу приходит в ГАИ и сдает три экзамена: теоретический, закрытую площадку и город. Проходить обучение иностранцам не нужно, а все затраты, о которых говорят в таксопарках, являются мифами. Об этом сообщил Сергей Лобарев, председатель правления НП "Гильдия автошкол России". По его мнению, в странах ближнего зарубежья водителей готовят хуже, чем в России. В 2016 году профсоюз такси и Центральная автошкола Москвы создали пробную группу из 27 иностранных водителей для того, чтобы провести мини-консультацию. Семерым из них сразу понадобился переводчик. "Мы предложили автошколам во всех регионах создать консультации для владельцев автохозяйств и иностранных водителей, — говорит Сергей Лобарев. — На них предложили бесплатно разъяснить все тонкости процедуры получения российских прав. Автошколы эту идею поддержали".