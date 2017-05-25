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Общество

Члены СПЧ обсудили с Кириенко несогласованную акцию 26 марта и реновацию

02:5225.05.2017
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© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкАндрей Бабушкин. Архивное фотоАндрей Бабушкин. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Члены президентского Совета по правам человека (СПЧ) на встрече с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко обсудили события на несогласованной с властями протестной акции 26 марта в Москве, сообщил РИА Новости член СПЧ Андрей Бабушкин.

Несанкционированная акция на Пушкинской площади в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В среду вечером состоялась встреча членов СПЧ с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко. Как сообщил ранее глава СПЧ Михаил Федотов, беседа продолжалась два с лишним часа, в ходе встречи удалось обсудить широкий круг вопросов.

Бабушкин отметил, что в числе других обсуждалась и проблема событий на протестной акции 26 марта, которая была не согласована со столичными властями.

"Подняла её Людмила Михайловна Алексеева, она обратила внимание на то, что часто власти сами провоцируют митингующих. Но Кириенко доложили, что власти своевременно митингующим предлагали другие площадки, а организаторы акции 26 числа якобы не прореагировали на это своевременно. На самом деле это не так, на самом деле здесь, конечно, те, кто информировал Сергея Владиленовича, ввели его в заблуждение", — сказал Бабушкин.

Заключенный. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Эта тема была дискуссионной, добавил правозащитник, отметив при этом важность позиции по этому вопросу самого представителя администрации.

"Очень важно, что он сказал, что рекомендует властям всегда идти на диалог, всегда предлагать людям альтернативные площадки, и выразил понимание того, что, действительно, хочется в таких видных, людных местах выражать свою позицию", — уточнил он.

Акции протеста прошли 26 марта в ряде городов России, некоторые из них не были согласованы с местными властями. Не санкционированная властями акция прошла 26 марта и в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. По данным МВД, около 500 человек были задержаны. Через некоторое время большинство задержанных были отпущены из отделов полиции, некоторые нарушители были наказаны штрафами или арестом, а пять человек, как сообщалось, стали фигурантами уголовного дела.

Осужденные исправительной колонии. Архивное фото
© РИА Новости / Денис Гуков
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Бабушкин сообщил, что также остро в ходе встречи был поставлен вопрос о формировании новых составов общественных наблюдательных комиссий (ОНК) в регионах. "По его информации, правозащитников достаточно много попало в состав ОНК, здесь у нас с ним вышла дискуссия", — добавил собеседник агентства.

Он отметил, что его обрадовали слова первого замглавы администрации по вопросу реновации. "Он сообщил о том, что правительство вносит законопроект, которым учитываются почти все возмущения, весь анализ специалистов по тем проблемам соблюдения прав человека, которые может иметь закон о реновации. Мы обещали, что мы этот законопроект рассмотрим", — сказал Бабушкин.

Второго мая власти Москвы опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли.

СИЗО-4 УФСИН России по городу Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир.

Член СПЧ отметил, что не все запланированные вопросы правозащитники успели озвучить, поскольку их накопилось довольно много, а встреч с куратором внутренней политики не было уже полгода. Кириенко, по его словам, подчеркнул, что постарается организовать ещё одну такую встречу в счёт той, которая была запланирована в первом квартале нынешнего года, но не состоялась.

"В целом встреча была интересная, содержательная, дискуссия была откровенная. Сам Кириенко достаточно остроумно вёл эту встречу, шутил много, много раз мы улыбались. Конечно, необходимы более частые встречи. Потому что, несмотря на его личное обаяние, на его очень глубокую эрудицию и глубокое знание проблем, мы увидели, что по некоторым проблемам, к сожалению, ему поступает не вполне достоверная информация", — добавил Бабушкин.

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