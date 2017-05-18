Кремль отказался комментировать видеообращение Усманова к Навальному

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать видеообращение миллиардера Алишера Усманова к Алексею Навальному.

Песков пояснил, что этот вопрос "не имеет никакого отношения" к Кремлю.

Ролик с видеообращением к Навальному появился на странице Усманова в социальной сети "ВКонтакте" сегодня, в день начала судебного разбирательства по иску миллиардера о защите чести и достоинства к Навальному, который обвинил бизнесмена в коррупционных связях, теневых схемах получения прибыли и "ограблении" своих сотрудников, которые якобы работают за компейки.

Усманов не заявил материальных претензий. Он потребовал лишь опровергнуть распространенную информацию. В Фонде борьбы с коррупцией Навального заявили, что "будут рады" встретиться с юристами миллиардера в суде.

Предварительные слушания по иску начались сегодня в Люблинском суде Москвы. Рассмотрение дела по существу назначено на 30 мая.