Путин о своей игре на рояле: думал, что снимают для личного архива

ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в ожидании встречи с председателем КНР Си Цзиньпином просто "нажимал на клавиши" рояля и не думал, что видеозапись его игры станет публичной, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

В воскресенье президент Путин в ожидании встречи с председателем КНР в правительственной резиденции Чжуннаньхай сел за рояль и наиграл мелодии песен "Город над вольной Невой" и "Московские окна".

"Не могу сказать, что я играл, я просто нажимал двумя-тремя пальцами на клавиши в ожидании нашего китайского друга и партнера. Думал, что если господин Песков что-то и снимает, то это, скорей всего, для личного потребления, для архива, но они решили это выложить. Ну, ничего страшного, думаю, что я вас не подвел", — прокомментировал свою игру на рояле Путин.

При этом он с сожалением отметил, что "рояль был расстроен очень сильно". "Играть было достаточно сложно даже для меня, для человека, который двумя пальцами играет", — сказал глава российского государства.

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