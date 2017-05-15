В Ивановской области высадят более 145 тысяч деревьев хвойных пород

ИВАНОВО, 15 мая — РИА Новости. Более 145 тысяч сеянцев хвойных пород деревьев высадят в Ивановской области в рамках ежегодной акции "Всероссийский день посадки леса", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Акция стартовала на минувшей неделе, к ней присоединятся более 700 человек из всех муниципалитетов области, в том числе губернатор региона Павел Коньков", — уточнил собеседник агентства.

Старт акции дали лесничие и сотрудники областного комитета по лесному хозяйству. Их силами в черте города Иваново высажено 500 сеянцев сосны. Еще одним центром акции стал Лежневский район, здесь на площади почти пять гектаров высажено более 25 тысяч сеянцев сосны. Традиционно участие в посадке деревьев принимают школьники, активисты общественных молодежных объединений. В рамках акции также планируется благоустроить места отдыха, парки, скверы, памятные аллеи.

Всего Ивановской области в текущем году в рамках обязательных работ по лесовосстановлению планируется высадить более 12 миллионов сеянцев хвойных пород деревьев. Кроме того, силами профильного ведомства и лесничеств ведется очистка лесов от мусора и валежника.

"Всероссийский день посадки леса" проходит по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства ежегодно с 2011 года. В этом году мероприятия акции приурочены к проведению Года экологии и особо охраняемых природных территорий.

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