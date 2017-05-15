На Забайкальской ЖД идут восстановительные работы после схода вагонов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 мая — РИА Новости. Восстановительные работы идут на станции Аячи Забайкальской железной дороги (ЗабЖД), где в воскресенье вечером произошел сход восьми вагонов грузового поезда, сообщила в понедельник пресс-служба ЗабЖД.

"В воскресенье на станции Аячи Забайкальской железной дороги произошел сход восьми вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет", — говорится в сообщении.

В ГУМЧС по Амурской области пояснили, что в результате схода движение поездов не ограничено. "Повреждено около 70 метров железнодорожного полотна, линии контактной сети не повреждены", — уточнили в региональном главке МЧС.

Для ликвидации последствий происшествия к месту схода направлены восстановительные поезда со станций Ерофей Павлович и Могоча, на место выехало руководство Залайкальской железной дороги, в ОАО "РЖД" создан оперативный штаб по координации восстановительных работ. Причины происшествия устанавливаются.