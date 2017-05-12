Дрозденко: в 2016 году Ленинградскую область посетили около 2 млн туристов

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Ленинградскую область В 2016 году посетило около двух миллионов туристов, впервые число гостей региона превысило число его жителей, сообщил губернатор области Александр Дрозденко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, одним из средств привлечения туристов и инвестиций в регион станет развитие исторического туризма в Выборге, Гатчине и Старой Ладоге. "К слову, мы в три раза увеличили объем туристов в Старую Ладогу, хотя там нужно решить вопрос с гостиницами. Есть еще водный туризм. Мы через Минтранс добились того, что подняли мост на Волхове и планируем отдать Ростуризму причал в Старой Ладоге, чтобы туда заходили суда", — сказал Дрозденко.

Он отметил, что объём финансирования работ по восстановлению исторических и культурных памятников на территории Ленинградской области за последние пять лет вырос в десять раз. Так, масштабные восстановительные работы проведены в Староладожской крепости. В текущем году в Выборге, который остается лидером по посещаемости среди туробъектов региона, также продолжатся реставрационные работы.

Губернатор подчеркнул, что последние три года власти активно вкладывали средства в восстановление памятников и музеев, посвященных Великой Отечественной войне.

"Мы сделали серьёзные инвестиции для того, чтобы увековечить память о Ленинградской битве. Совместно с министерством обороны фактически построили новый современнейший музей "Дорога жизни", заканчиваем строительство музея во Всеволожске, Дома 43-х героев, посвящённого летчикам, которые защищали Балтийское небо. Это совершенно другие музеи. Это не тот музей, когда ты на витринах видишь экспонаты. Это современные мультимедийные системы, это 3D-диорамы, это применение современных компьютерных технологий. Это музей, который рассчитан на молодёжь", — отметил Дрозденко.

По его словам, 90-летие Ленинградской области, которое отмечается в этом году, — повод привлечь ещё больший турпоток на территорию области, в том числе из других регионов России.

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