Под Петербургом серым жабам помогут перейти через дорогу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая — РИА Новости. Акцию по спасению серых жаб проведут под Петербургом – все желающие смогут помочь переносить их на руках через опасную дорогу вдоль Сестрорецкого Разлива, сообщает городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

В заказнике "Сестрорецкое болото" сейчас началась массовая миграция серых жаб через дорогу, идущую вдоль Сестрорецкого Разлива на Глухое озеро.

Акция по переносу мигрирующих земноводных пройдет 3 мая. Поучаствовать в спасении жаб может любой желающий, специальный инвентарь для этого не требуется.

"Целью мероприятия является предотвращение гибели жаб под колесами автотранспорта. Частота проезда автотранспорта – одна машина за 10 минут (скорость передвижения – до 30 километров в час), поэтому участие в акции не представляет опасности для жизни волонтеров", — сообщают в комитете.

Обыкновенная жаба, или серая жаба, является самой крупной жабой, обитающей в Европе. Серая жаба передвигается по земле шагая, а не прыгая. Прыгание жаба использует только, когда чувствует опасность.