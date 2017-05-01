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Общество

Новые требования: экзаменаторов ГИБДД обязали уметь гасить конфликты

15:4601.05.2017
(обновлено: 15:57 01.05.2017)
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© РИА Новости . Варвара Гертье
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В понедельник вступил в силу приказ Министерства внутренних дел, утвердивший квалификационные требования к сотрудникам ГИБДД, которые принимают экзамен на получение водительских прав. Теперь инструкторы Госавтоинспекции должны быть не только хорошими водителями, но и уметь распознавать и предотвращать возможные риски.

Соответствующий документ опубликован на сайте МВД. 

В ведомстве отмечают, что приказ вызван необходимостью установить требования к тому, чтобы экзаменаторы обладали профессиональными знаниями и навыками для качественного приема экзаменов на право управлять транспортным средством.

"Помимо теоретических знаний в области безопасности дорожного движения, экзаменатор должен в совершенстве обладать приемами управления транспортными средствами и навыками межличностного общения; в условиях конфликтных ситуаций уметь распознавать возникновение опасной обстановки и предотвращать возможные риски", — говорится в приказе.

Как отмечается, задача экзаменатора — принять решение о допуске кандидата в водители к управлению транспортом на основании наличия у него необходимых знаний и навыков.

Сотрудники ГИБДД на Площади Победы в Калининграде
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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При разработке требований МВД учитывало международный и отечественный опыт подготовки экзаменаторов и результаты отбора сотрудников ГИБДД, которые принимают решение о допуске кандидата в водители к управлению транспортом сейчас.

В ведомстве ожидают, что утвержденные требования к экзаменаторам повысят не только профессиональный уровень экзаменаторов и качество приема экзаменов, но и уровень доверия к сотрудникам Госавтоинспекции и полиции в целом.

Как сдать на права

В сентябре прошлого года вступили в силу новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Регламент поменялся впервые с 2001 года.

Сотрудник ГИБДД УМВД России по Ивановской области во время демонстрации сдачи практического экзамена по вождению с новым Административным регламентом, действующим с 1 сентября 2016
© РИА Новости . Варвара Гертье
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ГИБДД изменила правила: как теперь сдавать на права
Прежде всего изменения коснулись временных ограничений: сейчас экзаменаторы должны принять потенциального водителя в течение 15 минут, на сам экзамен отводится час, а права в случае успешной сдачи должны быть выданы в течение 30 рабочих дней.

В ГИБДД учли, что разные этапы экзамена могут проводиться на различных площадках, поэтому отведенный час учитывает перерывы на переезд и ожидание очереди. 

По новым правилам в случае ошибки при ответе на вопросы в теоретической части экзаменуемому зададут пять дополнительных вопросов. При этом все билеты по-прежнему разделены на тематические блоки, и в каждом из них допускается лишь один неправильный ответ.

ГИБДД также разрешила всем соискателям на получение прав снимать сдачу экзамена на видео. По мнению полицейских, это позволит решить споры по поводу правоты экзаменаторов.

Изменились и сами билеты. Прежде всего это связано с изменениями в ППД, которых в последнее время появилось немало.

ПДД могут привести к европейскому стандарту

В апреле сообщалось, что российские власти задумались над изменениями, которые позволят привести ПДД к европейскому стандарту. 

Нужно ли приводить ПДД в России в соответствие с европейскими нормами?
Результаты
Нужно ли приводить ПДД в России в соответствие с европейскими нормами?

  • 14.9%

    Давно пора

  • 33.6%

    Изменения нужны, но не стоит зацикливаться на "европеизации"

  • 51.5%

    С самими правилами нет проблем, есть трудности с их соблюдением
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Так, первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил проработать поправки, которые предусматривают, что на перекрестках с круговым движением приоритет получат автомобилисты, которые двигаются по кругу.

Сейчас ПДД обязывает водителей уступать дорогу тем, кто въезжает на круг, — по принципу помехи справа.

"Подобная практика, существующая практически во всем мире, зарекомендовала себя как более эффективная для регуляции дорожного движения. Поэтому логично ее правоприменение и в России. Более того, многие наши граждане самостоятельно ездят за границу на автомобиле или арендуют его, и эта разница в ПДД может лишь создавать путаницу для водителей", — пояснили РИА Новости в секретариате Шувалова.

Первый вице-премьер также поручил Минтрансу, МВД и правительству Москвы проработать вопрос введения в России "зон успокоенного движения", которые широко используются в Европе. Суть этих изменений в том, что пешеходы смогут переходить проезжую часть в любом месте, а автомобили должны ехать со скоростью 10-20 километров в час.

В секретариате Шувалова эту меру назвали еще одним шагом в рамках развития новой комфортной городской среды. Прежде всего она коснется центральной и исторической частей столицы, а также бывших промзон.

Предложенные идеи уже поддержали эксперты. По их мнению, это позволит привести правила к единообразию.

Ситуация с ДТП

В начале апреля ГИБДД опубликовала статистику, согласно которой в 2016 году количество ДТП в России снизилось, как и число их жертв и пострадавших.

Одним из факторов дорожного риска становятся водители автобусов. На фото: ДТП с автобусом на трассе Беслан - Владикавказ
© МЧС РФ
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Алкоголь, иностранцы и разметка: ГИБДД назвала 10 факторов риска на дорогах
Так, например, аварий стало на 10 306 меньше, чем в 2015 году, число погибших сократилось на 2806, а раненых — на 10 057 человек.

Чаще всего причиной ДТП становятся плохие дороги — из-за ям, плохой разметки и отсутствия знаков происходит четыре аварии из десяти.

Кроме того, в 2016 году более чем вдвое выросло количество ДТП, одним из обстоятельств которых были технические неисправности машин — 5395 случая (+111,3 процента по сравнению с 2015-м).

В 2016 году сотрудники ГИБДД также зафиксировали рост числа "пьяных" ДТП.  Всего произошло 15 669 таких аварий (более чем на два процентных пункта больше показателя 2015 года). В них погибли 4569 и ранены 21 315 человек. Причиной такого роста в ведомстве назвали резкое ужесточение наказания за езду в пьяном виде, которое произошло в 2013 году.

© РИА Новости
Сколько людей становятся жертвами ДТП в России?
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