В петербургских больницах остаются 23 пострадавших при взрыве в метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр — РИА Новости. В настоящее время в стационарах остаются 23 пострадавших при взрыве в петербургском метро, из них в состоянии средней тяжести – четверо, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.
45.9%Нет, не намерен(а) поддаваться страху
21.2%Да, но вынужден(а) ездить на нем
6%Да, решил(а) пересесть на другой вид транспорта
26.8%Я вообще не пользуюсь метро
Ранее Митянина сообщила, что утром в пятницу в больнице скончалась пострадавшая при взрыве женщина 1960 года рождения, находившаяся в крайне тяжелом состоянии.
Таким образом, общее количество погибших достигло 16 человек, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.
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