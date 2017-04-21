В петербургских больницах остаются 23 пострадавших при взрыве в метро

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (556)

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр — РИА Новости. В настоящее время в стационарах остаются 23 пострадавших при взрыве в петербургском метро, из них в состоянии средней тяжести – четверо, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

"По состоянию на 11.00 21 апреля остается в стационарах 23 пострадавших, средней тяжести — 4, удовлетворительно — 19, амбулаторное лечение — 58", — написала она в своем микроблоге в Twitter

Ранее Митянина сообщила, что утром в пятницу в больнице скончалась пострадавшая при взрыве женщина 1960 года рождения, находившаяся в крайне тяжелом состоянии.

Таким образом, общее количество погибших достигло 16 человек, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

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