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Общество

Один раненный при взрыве в Петербурге остается в крайне тяжелом состоянии

Сюжет:
Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (518)
11:1017.04.2017
(обновлено: 11:11 17.04.2017)
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Врачи. Архивное фото
© Fotolia/ rogerphoto

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр — РИА Новости. Один пострадавший при взрыве в петербургском метро находится в крайне тяжелом состоянии, еще один — в тяжелом, в настоящее время в стационарах остаются 38 человек, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Бастрыкину доложили о расследовании теракта в метро Петербурга
"По состоянию на 7.00 17 апреля из тяжелой группы в крайне тяжелую был переведен один пострадавший. В стационарах остается 38 человек", — написала она в своем микроблоге в Twitter.

Митянина также сообщила, что на утро понедельника в крайне тяжелом состоянии находится один пострадавший, в тяжелом — один, в состоянии средней тяжести – три человека, в удовлетворительном – 33 пострадавших.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее количество жертв, по последним данным, составляет 15 человек, включая самого предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

Подробнее о крупных терактах на транспорте в России в 2009-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>

Россия скорбит: акции в память о погибших в петербургском метро
Участники акции памяти и солидарности Питер - Мы с тобой! в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Во многих российских городах после взрыва в петербургском метро люди вышли на улицы, чтобы почтить память погибших и заявить, что подобные акты устрашения не позволят запугать граждан России. Самая многочисленная из акций памяти прошла в четверг в Москве.
Участники всероссийской акции Вместе против террора возлагают цветы на Кремлевской набережной в Казани в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Максим Богодвид
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Участники всероссийской акции "Вместе против террора" на Кремлевской набережной в Казани.
Участники акции памяти и солидарности Питер - Мы с тобой! в Москве держат флаг Санк-Петербурга
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Участники акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве держат флаг Санк-Петербурга.
Цветы в руках участника акции памяти и солидарности Питер - Мы с тобой! в Москве
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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В российской столице митинг памяти жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга прошел на Манежной площади.
Участники акции Вечер памяти зажигают свечи в Нарымском сквере возле памятника Петру и княгине Февронии в Новосибирске в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Александр Кряжев
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Участники акции "Вечер памяти" зажигают свечи в Нарымском сквере возле памятника Петру и княгине Февронии в Новосибирске.
Участники акции Вместе против террора в Казани
© РИА Новости. Максим Богодвид
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Участники всероссийской акции "Вместе против террора" возлагают цветы на Кремлевской набережной в Казани.
Певица Диана Гурцкая выступает на концерте в рамках акции памяти и солидарности Питер - Мы с тобой! в Москве
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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Певица Диана Гурцкая выступает на концерте в рамках акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве.
Цветы и плюшевые игрушки на Кремлевской набережной в Казани в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Максим Богодвид
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Цветы и плюшевые игрушки на Кремлевской набережной в Казани в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге.
Участница акции памяти и солидарности Питер - Мы с тобой! на Красной площади в Москве
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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Участница акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве.
Участники акции памяти и солидарности Питер - Мы с тобой! в Москве
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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В московской акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" приняли участие свыше 50 тысяч человек.
Акция памяти и солидарности Питер - Мы с тобой!
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Участники акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве.
Женщина возлагает цветы к мемориалу на Корабельной набережной во Владивостоке в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Семен Апасов
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Женщина возлагает цветы к мемориалу на Корабельной набережной во Владивостоке в память о погибших в Санкт-Петербурге.
Сотрудники полиции и участники акции памяти и солидарности Питер - Мы с тобой! в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Москвичи в знак скорби несут цветы и свечи к памятной стелле "Город-герой Ленинград" в Александровском саду в центре столицы.
Акция памяти и солидарности Питер - Мы с тобой!
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Участники акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве.
Участники всероссийской акции Вместе против террора возлагают цветы на Кремлевской набережной в Казани в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Максим Богодвид
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Участники акции "Вместе против террора" несут цветы к Кремлевской набережной в Казани.
Митинг памяти жертв теракта в метро у станции Технологический институт в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Митинг памяти жертв взрыва прошел и в Петербурге, где у станции метро "Технологический институт" собрались сотни горожан.
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