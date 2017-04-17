Один раненный при взрыве в Петербурге остается в крайне тяжелом состоянии
11:1017.04.2017
(обновлено: 11:11 17.04.2017)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр — РИА Новости. Один пострадавший при взрыве в петербургском метро находится в крайне тяжелом состоянии, еще один — в тяжелом, в настоящее время в стационарах остаются 38 человек, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.
"По состоянию на 7.00 17 апреля из тяжелой группы в крайне тяжелую был переведен один пострадавший. В стационарах остается 38 человек", — написала она в своем микроблоге в Twitter.
Митянина также сообщила, что на утро понедельника в крайне тяжелом состоянии находится один пострадавший, в тяжелом — один, в состоянии средней тяжести – три человека, в удовлетворительном – 33 пострадавших.
Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее количество жертв, по последним данным, составляет 15 человек, включая самого предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.
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Во многих российских городах после взрыва в петербургском метро люди вышли на улицы, чтобы почтить память погибших и заявить, что подобные акты устрашения не позволят запугать граждан России. Самая многочисленная из акций памяти прошла в четверг в Москве.
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Митинг памяти жертв взрыва прошел и в Петербурге, где у станции метро "Технологический институт" собрались сотни горожан.