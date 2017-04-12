Госдума одобрила ограничение вмешательства ЕСПЧ во внутренние судебные дела

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Госдума ратифицировала протокол, который вносит изменения в Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Документ указывает на субсидиарную роль Европейского Суда по правам человека по отношению к национальным правовым системам и дает государствам определенную свободу при применении Конвенции на национальном уровне.

"Теперь, по сути, попытки вмешательства в различные громкие судебные досье, когда ЕСПЧ принимает, как мы считаем, заранее ангажированные решения в противовес позиции России, будут исключены", — сказал журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, это, безусловно, важно для модернизации ЕСПЧ, который с ратификацией протокола 15 странами-членами Совета Европы начинает играть именно вспомогательную роль.

Срок подачи жалобы в ЕСПЧ сокращается

Как отмечается в пояснительных документах, реформа ЕСПЧ проводится для более быстрого и эффективного рассмотрения жалоб и вынесения постановлений.

К настоящему времени разработан и после положительного заключения ПАСЕ от 26 апреля 2013 года открыт для подписания и ратификации Протокол №15, вносящий изменения в Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

Протокол № 15 подписан от имени России в Страсбурге 19 сентября 2016 года.

В соответствии с Протоколом № 15 в Конвенцию о защите прав человека и основных свобод вносятся следующие изменения: преамбула Конвенции дополняется указанием на субсидиарную роль ЕСПЧ по отношению к национальным правовым системам и наличие у государств-участников определенной свободы усмотрения при применении Конвенции на национальном уровне.

Также исключается норма о прекращении полномочий судей ЕСПЧ по достижении ими 70-летнего возраста; исключается норма о праве государств-участников возражать против уступки палатой ЕСПЧ юрисдикции в пользу Большой палаты ЕСПЧ.

Кроме того, срок подачи жалобы в ЕСПЧ сокращается с шести до четырех месяцев.

Принцип субсидиарности

Отмечается, что принцип субсидиарности является одним из фундаментальных принципов, на которых построена европейская система защиты прав человека.

В контексте практики ЕСПЧ данный принцип означает, что обязанность по обеспечению соблюдения прав человека, предусмотренных в Конвенции, возлагается прежде всего на государство-участника, говорится в документе.

"Принцип субсидиарности выражается в том числе в требовании соблюдения правила об исчерпании национальных средств правовой защиты (статья 35 Конвенции). Таким образом, подача жалобы в ЕСПЧ является вспомогательным, дополнительным средством для защиты прав и свобод человека при их возможном нарушении в пределах национальных правовых систем", — сообщается в пояснительной записке.

Кроме того, указывается, что юрисдикция ЕСПЧ строго ограничена и сводится лишь к надзору за выполнением государствами-участниками своих обязательств по Конвенции.

"ЕСПЧ не имеет права подменять компетентные органы государства-участника в толковании и применении внутреннего права, то есть контрольный механизм, созданный Конвенцией, не должен рассматриваться в качестве суда четвертой инстанции, выполнять функции суда апелляционной или кассационной инстанции", — говорится в документе.

Введение принципа субсидиарности в основной текст Конвенции в качестве базового принципа усиливает возможности государства-участника по защите своего суверенитета в отношениях с ЕСПЧ, отмечается в пояснительной записке.

"В данном контексте соблюдение принципа субсидиарности означает признание за государствами — участниками Конвенции права на определенную свободу усмотрения относительно способов имплементации положений Конвенции на внутригосударственном уровне, включая, в частности, определенную свободу усмотрения при осуществлении вмешательства в гарантированные Конвенцией права и свободы", — говорится в документе.

Несмотря на то, что в прецедентной практике ЕСПЧ неоднократно отмечалось, что его деятельность строится на принципе субсидиарности, до разработки Протокола № 15 ни в Конвенции, ни в принятых ранее протоколах к ней о принципе субсидиарности прямо не упоминалось, что не позволяло реализовать этот принцип деятельности ЕСПЧ в полном объеме, указывается в документах.

Кроме того, в пояснительной записке указано, что исключение нормы о прекращении полномочий судей ЕСПЧ по достижении ими 70-летнего возраста позволит опытным судьям занимать свой пост дольше, чем сейчас.