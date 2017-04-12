США
12.0412 апреля15:52МСК
USD56.76-0.20
EUR60.26-0.04
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Госдума одобрила ограничение вмешательства ЕСПЧ во внутренние судебные дела

14:3412.04.2017
(обновлено: 15:44 12.04.2017)
03192
Пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Госдума ратифицировала протокол, который вносит изменения в Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Документ указывает на субсидиарную роль Европейского Суда по правам человека по отношению к национальным правовым системам и дает государствам определенную свободу при применении Конвенции на национальном уровне.

Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
© AFP 2017/ Johanna Leguerre
Эксперт объяснил, чего ЕСПЧ ждет от России
"Теперь, по сути, попытки вмешательства в различные громкие судебные досье, когда ЕСПЧ принимает, как мы считаем, заранее ангажированные решения в противовес позиции России, будут исключены", — сказал журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, это, безусловно, важно для модернизации ЕСПЧ, который с ратификацией протокола 15 странами-членами Совета Европы начинает играть именно вспомогательную роль.

Срок подачи жалобы в ЕСПЧ сокращается

Как отмечается в пояснительных документах, реформа ЕСПЧ проводится для более быстрого и эффективного рассмотрения жалоб и вынесения постановлений.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
© AFP 2017/ Patrick Hertzog
ЕСПЧ присудил РФ заплатить 7 млн евро компенсации по решениям 2016 года
К настоящему времени разработан и после положительного заключения ПАСЕ от 26 апреля 2013 года открыт для подписания и ратификации Протокол №15, вносящий изменения в Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

Протокол № 15 подписан от имени России в Страсбурге 19 сентября 2016 года.

В соответствии с Протоколом № 15 в Конвенцию о защите прав человека и основных свобод вносятся следующие изменения: преамбула Конвенции дополняется указанием на субсидиарную роль ЕСПЧ по отношению к национальным правовым системам и наличие у государств-участников определенной свободы усмотрения при применении Конвенции на национальном уровне.

Также исключается норма о прекращении полномочий судей ЕСПЧ по достижении ими 70-летнего возраста; исключается норма о праве государств-участников возражать против уступки палатой ЕСПЧ юрисдикции в пользу Большой палаты ЕСПЧ.

Кроме того, срок подачи жалобы в ЕСПЧ сокращается с шести до четырех месяцев.

Принцип субсидиарности

Отмечается, что принцип субсидиарности является одним из фундаментальных принципов, на которых построена европейская система защиты прав человека.

Алексей Навальный. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Навальный обжалует арест на 15 суток в ЕСПЧ
В контексте практики ЕСПЧ данный принцип означает, что обязанность по обеспечению соблюдения прав человека, предусмотренных в Конвенции, возлагается прежде всего на государство-участника, говорится в документе.

"Принцип субсидиарности выражается в том числе в требовании соблюдения правила об исчерпании национальных средств правовой защиты (статья 35 Конвенции). Таким образом, подача жалобы в ЕСПЧ является вспомогательным, дополнительным средством для защиты прав и свобод человека при их возможном нарушении в пределах национальных правовых систем", — сообщается в пояснительной записке.

Кроме того, указывается, что юрисдикция ЕСПЧ строго ограничена и сводится лишь к надзору за выполнением государствами-участниками своих обязательств по Конвенции.

"ЕСПЧ не имеет права подменять компетентные органы государства-участника в толковании и применении внутреннего права, то есть контрольный механизм, созданный Конвенцией, не должен рассматриваться в качестве суда четвертой инстанции, выполнять функции суда апелляционной или кассационной инстанции", — говорится в документе.

Введение принципа субсидиарности в основной текст Конвенции в качестве базового принципа усиливает возможности государства-участника по защите своего суверенитета в отношениях с ЕСПЧ, отмечается в пояснительной записке.

Дворец прав человека (1995 г.) в Страсбурге, в здании которого расположен Европейский суд по правам человека. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
ЕСПЧ признал Россию виновной в деле о беспорядках в Махачкале в 2006 году
"В данном контексте соблюдение принципа субсидиарности означает признание за государствами — участниками Конвенции права на определенную свободу усмотрения относительно способов имплементации положений Конвенции на внутригосударственном уровне, включая, в частности, определенную свободу усмотрения при осуществлении вмешательства в гарантированные Конвенцией права и свободы", — говорится в документе.

Несмотря на то, что в прецедентной практике ЕСПЧ неоднократно отмечалось, что его деятельность строится на принципе субсидиарности, до разработки Протокола № 15 ни в Конвенции, ни в принятых ранее протоколах к ней о принципе субсидиарности прямо не упоминалось, что не позволяло реализовать этот принцип деятельности ЕСПЧ в полном объеме, указывается в документах.

Кроме того, в пояснительной записке указано, что исключение нормы о прекращении полномочий судей ЕСПЧ по достижении ими 70-летнего возраста позволит опытным судьям занимать свой пост дольше, чем сейчас.

Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена