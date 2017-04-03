Машиниста поезда в Петербурге, где произошел взрыв, представят к награде

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Машиниста поезда петербургского метрополитена, где в понедельник произошел взрыв, представят к награде за действия в чрезвычайной ситуации, благодаря которым удалось избежать роста числа жертв, сообщила РИА Новости представитель метрополитена.

"Он будет награжден за свои действия в условиях чрезвычайной ситуации. Если бы состав не был выведен на платформу, в закрытом пространстве тоннеля взрыв мог бы привести к еще более серьезным жертвам", — сказала она, уточнив, что машинист действовал "строго по инструкции".

По словам собеседницы агентства, машинист 1966 года рождения работает в метрополитене Петербурга 15 лет, с 2006 года ему присвоен статус машиниста первого класса. "Это высший статус", — отметила она.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По уточненным данным НАК, в результате взрыва 11 человек погибли, 45 пострадавших находятся в больницах.

Еще одна бомба была своевременно обнаружена на станции "Площадь восстания", благодаря чему второй взрыв удалось предотвратить. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.