Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (213)

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложил цветы у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге в память о погибших в результате взрыва в вагоне поезда, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Путин провел в управлении ФСБ по Санкт-Петербургу совещание по взрыву в метро.

"Владимир Путин прибыли к входу станции метро "Технологический институт", где возложил цветы в память о погибших в результате сегодняшнего взрыва в метро", — сказал Песков.

Он отметил, что там сегодня образовалось стихийное памятное место, куда петербуржцы приносят цветы и свечи.