Петербургский метрополитен открыл движение по трем линиям

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Движение по 3-й, 4-й и 5-й линиям метро Санкт-Петербурга полностью открыто, сообщает петербургский метрополитен.

"Движение по 3-й, 4-й, 5-й линиям полностью открыто", — сообщили в метрополитене.

На 2-й линии метрополитена есть движение от станции "Купчино" до станции "Московская", от метро "Петроградская" до станции "Парнас". По 1-й линии движение открыто от станции "Площадь восстания" до станции "Девяткино", от станции "Нарвская" до "Проспекта ветеранов".

В метрополитене также уточнили, что усилен контроль на входе на станции.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По последним данным министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, в результате взрыва 10 человек погибли, 37 госпитализированы. Еще один взрыв, на станции "Площадь восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению бомбы. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

Подробнее о взрыве в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>