Билеты на дальние поезда из Петербурга разрешили вернуть без оплаты сборов

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости/Прайм. РЖД разрешили возвращать билеты на поезда дальнего следования из Санкт-Петербурга без оплаты сборов за услугу, говорится в сообщении компании.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" петербургского метро произошел взрыв. Как сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, погибли 10 человек, госпитализированы 37. Еще один взрыв, на станции "Площадь восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельной бомбы, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Информационный центр НАК Представитель НАК о взрывах в питерском метро

"В связи с нарушением в движении городского (общественного) транспорта в городе Санкт-Петербург возврат и переоформление проездных документов пассажирам поездов дальнего следования холдинга "РЖД" при отказе от поездки будет производиться без удержания дополнительных проездных платежей и сборов", — говорится в сообщении РЖД в понедельник.

Кроме того, на вокзалах Санкт-Петербурга пассажирам при необходимости будет предоставлена возможность бесплатного размещения в комнатах отдыха и залах повышенной комфортности.

Подробнее о взрыве в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>