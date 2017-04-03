ПФР назначит выплату пособий пострадавшим при взрыве в Петербурге

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (170)

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости/Прайм. Пенсионный фонд России в кратчайшие сроки обеспечит назначение и выплату пенсий и пособий пострадавшим от взрыва в Санкт-Петербурге, сообщает ПФР.

В понедельник в вагоне поезда на перегоне станций петербургского метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв. Как сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, погибли 10 человек, госпитализированы 37.

"Пенсионный фонд России скорбит вместе с родными и близкими погибших и выражает поддержку гражданам, пострадавшим в результате взрыва в метро города Санкт-Петербурга. Пенсионный фонд заявляет о готовности в кратчайшие сроки обеспечить назначение и выплату всех пенсий и пособий, полагающихся по линии ПФР", — говорится в сообщении.

Подробнее о взрыве в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

