В Петербурге запустили пять маршрутов автобусов, дублирующие линии метро

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Временные маршруты автобусов, дублирующие пять линий метро, запущены в Санкт-Петербурге, сообщается в понедельник на сайте администрации города.

"Оперативно открыто движение по временным автобусным маршрутам №№ 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, дублирующим 1-ю, 2-ю, 3-ю, 4-ю и 5-ю линии метро соответственно. В связи с перекрытием движения транспорта на перекрёстке Московского и Загородного проспектов автобусы будут направлены в объезд этого участка", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об открытии двух временных автобусных маршрутов, которые дублируют первую и вторую линии метрополитена. Пресс-секретарь губернатора города Георгия Полтавченко Андрей Кибитов сообщил, что весь наземный городской транспорт в Петербурге в понедельник будет работать бесплатно. Также организован бесплатный проезд в пригородных электропоездах в черте города. Было усилено движение троллейбусов и трамваев, автобусов регулярных перевозок.

В понедельник в вагоне поезда на перегоне станций петербургского метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв. Как сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, погибли 10 человек, госпитализированы 37.

Подробнее о взрыве в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

