Пользователи соцсетей оказывают помощь жителям Петербурга

Взрывы в метро в Санкт-Петербурге (131)

КАЛИНИНГРАД, 3 апр — РИА Новости. Пользователи соцсетей призывают автомобилистов помочь жителям Санкт-Петербурга, которые из-за ЧП в метро не могут добраться домой.

По предварительным данным СК, взрыв неустановленного взрывного устройства произошел в понедельник около 14.40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь". Есть погибшие и раненые.

"Спасибо всем, подобным водителям, которые не наживаются на людях и общими усилиями помогают ликвидировать последствия этого ЧП. Друзья, в связи с закрытием метро на неопределенное время помогите людям добраться до дома. Если вам нужно домой или, наоборот, можете кого-то подвезти, то напишите об этом в соцсетях: откуда и куда с хэштегом #домой", — говорится в сообщении группы "ДТП и ЧП" в соцсети ВКонтакте.

В комитете по транспорту администрации Санкт-Петербурга РИА Новости сообщили, что количество единиц подвижного состава наземного транспорта увеличилось. Кроме того, открыты два временных автобусных маршрута, которые дублируют первую и вторую линии метрополитена. Усилено движение троллейбусов и трамваев, автобусов регулярных перевозок.

"Сервис "Делимобиль" с 15:00 предоставляет пользователям сервиса возможность бесплатных поездок на машинах "Делимобиль" в городе Санкт-Петербург. Сотрудники сервиса привозят "делимобили" к станциям метрополитена, чтобы горожане смогли добраться до места назначения", — сообщает один из пользователей в группе "ДТП и ЧП" ВКонтакте.

Подробнее о взрывах в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>