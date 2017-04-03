Пользователи соцсетей оказывают помощь жителям Петербурга
17:2703.04.2017
(обновлено: 17:29 03.04.2017)
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КАЛИНИНГРАД, 3 апр — РИА Новости. Пользователи соцсетей призывают автомобилистов помочь жителям Санкт-Петербурга, которые из-за ЧП в метро не могут добраться домой.
По предварительным данным СК, взрыв неустановленного взрывного устройства произошел в понедельник около 14.40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь". Есть погибшие и раненые.
"Спасибо всем, подобным водителям, которые не наживаются на людях и общими усилиями помогают ликвидировать последствия этого ЧП. Друзья, в связи с закрытием метро на неопределенное время помогите людям добраться до дома. Если вам нужно домой или, наоборот, можете кого-то подвезти, то напишите об этом в соцсетях: откуда и куда с хэштегом #домой", — говорится в сообщении группы "ДТП и ЧП" в соцсети ВКонтакте.
В комитете по транспорту администрации Санкт-Петербурга РИА Новости сообщили, что количество единиц подвижного состава наземного транспорта увеличилось. Кроме того, открыты два временных автобусных маршрута, которые дублируют первую и вторую линии метрополитена. Усилено движение троллейбусов и трамваев, автобусов регулярных перевозок.
"Сервис "Делимобиль" с 15:00 предоставляет пользователям сервиса возможность бесплатных поездок на машинах "Делимобиль" в городе Санкт-Петербург. Сотрудники сервиса привозят "делимобили" к станциям метрополитена, чтобы горожане смогли добраться до места назначения", — сообщает один из пользователей в группе "ДТП и ЧП" ВКонтакте.
Подробнее о взрывах в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Взрывы прогремели в понедельник в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга.
Точное количество пострадавших при взрывах пока неизвестно. По последним данным, 22 человека были направлены в медучереждения, городские власти проверяют информацию о 10 погибших.
На месте происшествия работают следователи главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, специалисты ФСБ и взрывотехники.
В Санкт-Петербург в связи со взрывом в метро направлена группа следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета.
Из-за взрывов в городе принимаются меры по усилению антитеррористической защиты транспортной инфраструктуры.
Президенту России было сразу же доложено о произошедших взрывах. Глава государства отметил, что рассматривается не только террористическая, но также криминальная и бытовая версии случившегося.
Российский президент выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в Санкт-Петербурге.
Вертолет у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, где произошли взрывы.
По словам источника, на двух станциях метрополитена сработали два самодельных взрывных устройства небольшой мощности.
Очевидцы взрывов в метро рассказывают, что в первые минуты никто из пассажиров не понимал, что происходит.
По словам людей, оказавшихся в это время в метро, на станциях было очень большое задымление.
Очевидец, который находился у входа на станцию "Технологический институт", рассказал, что видел, как люди в панике выбегали из метро.
Экстренные службы помогают пострадавшему в петербургском метро.
Сотрудники пожарной службы МЧС у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.