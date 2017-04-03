Минобрнауки планирует перевести допобразование на подушевое финансирование

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Минобрнауки намерено перевести систему дополнительного образования детей на форму нормативно-подушевого финансирования, рассказала в интервью РИА Новости глава ведомства Ольга Васильева.

"На сегодняшний день с целью совершенствования механизмов дополнительного образования мы будем переходить на подушевое финансирование. И сейчас у нас есть семь пилотных проектов. Мы решили посмотреть, как это получится", — сказала Васильева.

По ее словам, в семь субъектов Российской Федерации уже направлены определенные средства на подушевое финансирование. "Посмотрим результат. То есть мы не разом все перевели, всю систему. Посмотрим, какой будет результат при таком финансировании", — пояснила министр.

Васильева также рассказала, что старшеклассники скоро смогут проводить летние каникулы в кампусах и на загородных базах российских вузов. По ее словам, летом 2016 года в апробации этой формы детского летнего отдыха уже участвовало 140 вузов.

"Естественно, старшеклассники не только отдыхали, но и проходили замечательные разноплановые образовательные программы. Мы будем продолжать это и дальше", — пояснила министр.

Она также отметила, что Минобрнауки рассматривает три месяца летних каникул как период оздоровления с обязательными дополнительными образовательными программами. Поэтому они будут углубляться, и особое внимание будет уделяться их лицензированию.

Читайте полный текст интервью с Ольгой Васильевой >>