Ольга Васильева: вузы станут основой для развития российской Арктики

Министр образования и науки Ольга Васильева рассказала в интервью РИА Новости о том, какие специалисты сегодня нужны Арктике, где могут появиться новые опорные вузы и когда родившие студентки смогут переводиться на бюджет. Она также поделилась своим отношением к переносу выборов в Российской академии наук и изменениям ЕГЭ и рассказала о выявленных хищениях в министерстве. Беседовала Анна Терехова.
- Ольга Юрьевна, недавно закончился форум, посвященный развитию Арктики, где президент Владимир Путин сообщил, что поручил правительству создать отдельную структуру по развитию Северного морского пути. Будут ли здесь участвовать подведомственные Минобрнауки учреждения?
— Я думаю, что да. Если будет соответствующее поручение. Мы же входим в комиссию по Арктике. Конечно, я думаю, что без наших вузов арктическая история состояться не может. Потому что у нас человеческий капитал, тем более молодой. Я предполагаю, что, конечно, образование — это одна из основных сфер арктического развития.
- В своем выступлении на форуме "Арктика — Территория диалога" вы уже обозначили направления развития кадрового потенциала региона. Но какие специальности сегодня наиболее востребованы в вузах арктической зоны?
Среди бюджетных мест 44% у нас инженеров, 19% — это учителя, педагоги, 8% бюджетных мест — это врачи. Это то, что должно способствовать развитию социокультурной среды, в первую очередь, говоря об этих специальностях.
- Вы также говорили о возможном появлении в Мурманске опорного университета. По каким специальностям этот вуз будет готовить выпускников?
- Из каких именно регионов уже поступили заявки на участие в конкурсе создания опорных вузов?
— Подали заявки и технические вузы, и педагогические вузы, наши отраслевые вузы, вузы сельхозакадемии, медицинские и транспортные, которым мы также разрешили участвовать. Это и Тыва, это и Бурятия — государственные университеты; это Читинский государственный университет. Это регионы, в которых мало учебных заведений.
- В каких регионах, по вашему мнению, они были бы необходимы?
— У нас обязательная триединая задача: вуз должен стать научным центром; центром, который готовит кадры для региона; региональная власть участвует в этом процессе, она заинтересована в этом; и третье — вуз становится социокультурным центром региона. Поэтому комиссия и отбор достаточно жесткий.
- Ранее вы говорили о намерении обсудить с ректорами возможность введения письменного экзамена при поступлении в вузы. Обсуждается ли уже этот вопрос в отношении тех вузов, которым сейчас такого права не предоставлено? Когда можно ожидать введения такого экзамена?
Я считаю, что это не должно стать такой неожиданностью для родителей. Это нужно заранее делать.
- Вы говорили, что наиболее актуален вопрос таких экзаменов для медицинских и инженерных. Такие вузы подавали заявку?
— Пока нет. Я думаю, что мы потихонечку к этому придем. И вузы министерства здравоохранения сами определят необходимость, мне кажется, они тоже заинтересованы в качестве поступающих абитуриентов.
- А как вы оцениваете модель устной части ЕГЭ по русскому языку, разработанную Рособрнадзором? Довольны ли вы изменениями в контрольно-измерительных материала экзамена, которые произошли за последние годы?
- Вы поддерживаете проведение устной части ЕГЭ по русскому языку в отдельный день?
— Я поддерживаю, потому что я не вижу в этом ничего сверхъестественного в том, что сдача устной части должна происходить в отдельный день. Я не вижу здесь ничего такого, что бы противоречило здравому смыслу.
- Не планируется снова продлить для крымчан возможность выбора между ЕГЭ и обычным экзаменом?
— Для крымчан у нас продлен выбор еще на 2018 год. Эти возможности закреплены федеральным законом в июле 2016 года, и до 2018 года включительно они могут выбирать сдавать ЕГЭ в традиционной форме, либо сохраняется та аттестация, которая была привычной. После 2018 года это будет штатный режим, и в общем-то, по нашей информации, все школы к этому готовы.
- Ранее стало известно, что финансирование вузов из программы повышения конкурентоспособности "5-100" было несколько сокращено на ближайшие три года. Какие именно расходы будут урезаны?
- В последнее время часто поднимается вопрос о качестве диссертаций. Будет ли министерство прорабатывать политику в этой области?
— Политика у нас жесткая, потому что я считаю, что качество диссертаций должно быть очень высоким. И в целях повышения экспертиз диссертационных работ, вообще всего экспертного сообщества, мы привлекаем людей, которые действительно достойны быть экспертами. И на сегодняшний день у нас максимальная открытость, потому что у нас в интернете практически все документы, которые есть, они доступны — и рефераты, и тексты диссертаций. Дело в том, что мы упростили, конечно, основные диссертационные процедуры, сейчас там многое автоматизировано, это тоже большой плюс. Но самое главное — это качество работы. Потому что за этим, прежде всего, должны следить те вузы, те научные организации, которые готовят будущих кандидатов и докторов. Мое глубочайшее убеждение, что качество работы аспиранта зависит больше всего от его научного руководителя, как он с ним работает. Работа с дипломником, работа с аспирантом — это кропотливая работа.
- Большое внимание сейчас приковано к диссертации главы Минкультуры Владимира Мединского, как вы относитесь к решению диссовета МГУ не рассматривать его диссертацию?
— Диссоветы МГУ закрываются. Сейчас же МГУ перешел на другую систему. Те диссоветы уже ликвидированы и будут принимать диссертации уже по новым правилам. Как раз у нас в четверг на правительстве было это решение.
В диссертации (министра культуры — ред.) нет плагиата. И все оппоненты Мединского это подтверждают. Он готов к открытому диалогу с оппонентами. И именно в ходе, я так понимаю, дискуссии научной будет обсуждаться научность. Но я также могу сказать вещи, которые могут не всем понравиться. Я глубоко убеждена и ратую только за высокое качество работ. Я считаю, что по-другому нельзя.
Поэтому я всегда своих аспирантов и учеников заставляю предельно осторожно относиться к тексту. Мы встречались со случаями, и их достаточно много, когда кто-то сводит счеты. Но это человеческий фактор, который никакого отношения к науке не имеет. Вот этот момент, конечно, нужно останавливать. Здесь нужно вернуть тот пиетет к научному труду, который был. Потому что, конечно, 90-е годы нас подкосили массовостью защит. Это, конечно, нивелировало отношение. Но вообще я совершенно точно могу сказать, потому что я была аспиранткой академии наук и я сама поступала, другое отношение было. Потому что это была пахота. Написать работу — это пахота. И вообще у историков очень мало плагиата, почему? Потому что дни и ночи ты проводишь в архиве. Это я про свою отрасль говорю.
- Прорабатывает ли Минобрнауки исключение человеческого фактора из системы защит или снижение его влияния?
- Вы говорили о необходимости возвращения обязательных защит в аспирантуре. Принято ли уже по этому поводу окончательное решение, когда его можно ожидать?
— Мы ищем оптимальные решения. Потому что итоговых решений пока нет. Потому что логическая цепь должна быть между выпуском аспирантуры и представлением диссертации в диссертационный совет. Это было все раньше. Допустим, еще 20 лет назад было трудно себе представить, что аспирант заканчивает аспирантуру без защиты. Это было просто невозможно себе представить. С точки зрения мотивации мы все понимаем, но ищем такое наиболее правильное итоговое решение. Потому что сейчас аспирантура — это у нас очередная ступень образования, поэтому здесь нужно какие-то правовые вещи искать, чтобы выйти из этого тупика. Я не думаю, что это будет долго. Потому что это не является каким-то новшеством и не требует каких-то неимоверных затрат. Я искренне считаю, что не может аспирантура заканчиваться выдачей справки без защиты работы.
- В марте должны были пройти выборы президента РАН, но они перенесены на сентябрь. Как вы относитесь к решению перенести выборы президента РАН? Не навредит ли это академии? Высказывались мнения, что за эти полгода ситуация в академии может ухудшиться без президента. Кого Вы видите на этом посту?
- Ранее СМИ сообщили о том, что Генпрокуратура выявила хищения при расходовании средств бюджета бывшим руководством департамента науки и технологий Минобрнауки. Ведомство разбирается в механизмах по принятию мер для возвращения этих средств в федеральный бюджет. На каком этапе проработка этих мер? Каков объем хищений? Ведется ли расследование? Будет ли проведена ревизия в Минобрнауки в целом?
— Эти дела находятся в следственных органах. Объем хищений на сегодняшний день, который был заявлен, это порядка 130 миллионов рублей. Здесь, конечно, усматривается мошенничество, и мы естественно ждем решения от правоохранительных органов наших, которые ведут расследование и все предписания, которые нам адресуются, они изучаются и подлежат исполнению.
Это была внутренняя проверка, о чем уже писали средства массовой информации. У нас был создан контрольно-ревизионный департамент под моим ведением. И это как раз я и попросила сделать проверку, которая выявляла в ходе мероприятий вот те самые нарушения, которые есть именно в департаменте науки. Работа департамента идет и сейчас.
- Недавно было назначено еще два ваших заместителя. Хотелось бы узнать, какие вопросы и какие заместители будут курировать.
— У нас полный боевой комплект. Зенькович — статс-секретарь, у него международное сотрудничество и информационный департамент. Татьяна Юрьевна Синюгина, которая пришла, это зам, который будет заниматься общим образованием, это главное ее направление. У Трубникова — наука и аттестация научных кадров. У Огородовой — высшая школа и профобразование, а Переверзева — соответственно финансы и бухгалтерия. У Вениамина Шаевича (Каганова) — воспитание, молодежная политика и департамент по защите детей. Ирина Владимировна Кузнецова — координирует работу в сфере управления имуществом, управления делами, а также в сфере стратегии, анализа и прогноза.
Под моим прямым управлением пока остается контрольно-ревизионный департамент. Он напрямую подчинен мне с самого начала.
- Появлялись ли новые жалобы из регионов о низкой зарплате учителей? Известно ли вам о жалобах учителей Забайкальского края, где вместо стопроцентной льготы на оплаты услуг ЖКХ власти региона ввели фиксированную выплату, которая не покрывает расходы? Будете ли обсуждать этот вопрос с губернатором?
- Вы говорили о важности работы психологов в школах, увеличении бюджетных мест в вузах по этой специальности и соответственно увеличении количества школьных психологов. На каком этапе сейчас эта работа? Будет ли возвращена полноценная ставка психолога в каждой школе?
— Очень много зависит от директора школы, от того как он будет рассчитывать эти ставки. Не от меня это зависит. Если будет моя воля, конечно, я бы хотела, чтобы психологи работали с нашими детьми.
- Занимается ли Минобрнауки решением проблемы с группами смерти? Какие возможности здесь есть у школ?
— Я думаю, что мы не ответим с вами на этот вопрос однозначно. Неслучайно сейчас в Санкт-Петербурге мы собрали наших министров региональных, самых серьезных специалистов, которые работают в этой области, области детского суицида, включая главного психиатра детского.
11.6%Шесть лет тюрьмы – оптимальный срок за такое преступление
71.8%Предложенных мер недостаточно, наказание должно быть более строгим
16.6%Бороться с этим явлением могут только родители, уделяя больше внимания детям
- На Московском международном Салоне образования, который пройдет 12-15 апреля, в этом году будут представлены возможности разных сегментов образования. В частности, хотелось бы спросить, как будет развиваться система дополнительного образования детей? Продолжиться ли тренд на развитие робототехники и создания детских технопарков?
— Да, конечно. Все это останется, так как дополнительному образованию детей уделено особое внимание. И по результатам конкурсного отбора в 2016 году мы определили 16 организаций, которые у нас стали грантополучателем по обновлению содержания технологии дополнительного образования в 16 субъектах Российской Федерации.
- Еще одна центральная тема Салона ‒ "Пятая четверть". В преддверии летнего сезона хотелось бы спросить, как в этом году будет усилена безопасность детского отдыха?
— Министерством сейчас разрабатываем проект закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования в организации отдыха и оздоровления детей. Проект сейчас разработан с учетом предложений профильных ведомств и направлен на совершенствование правовой базы в отношении повышения качества, а главное — безопасности наших детей.
- Как решается кадровая проблема, связанная с уровнем подготовки вожатых?
— Есть два вуза, которые являются базовыми площадками для подготовки всей системы — это Московский педагогический государственный университет и Костромской государственный университет. Для нас, безусловно, важен не только профессионализм этих людей, но и то, чтобы они все свои силы прикладывали к главной задаче — а именно безопасности детей. Потому что будь это детский отдых, будь это школьный день, будь это день после школы, но безопасность ребенка, конечно, это самое главное. Что касается трех месяцев летних, мы все-таки рассматриваем это как оздоровление с обязательными дополнительными программами образования. Программы эти будут углубляться, их большое количество и главная задача, чтобы они были лицензированы. Детский отдых — это, конечно, смена занятий. И поэтому программы дополнительного образования в лагере должны быть.
- Недавно стало известно, что Минобрнауки планирует включить студентов, родивших ребенка, включить в список приоритетных категорий для перевода на бюджет. Когда можно ожидать, что будет реализована такая возможность?
24.2%Такое решение поможет молодым матерям
35.1%Это дискриминация остальных студентов
40.7%Инициатива здравая, но может привести к злоупотреблениям