В Совфеде не согласны с позицией КПРФ о пересмотре Конституции России

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Совфеде не согласны с позицией КПРФ, что конституция России нуждается в пересмотре для построения национальной государственности.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре, знаменитый кинорежиссер Владимир Бортко заявил, что конституция РФ нуждается в пересмотре, для построения национальной государственности в ней необходимо зафиксировать высшие ценности: семью, родину, патриотизм, справедливость.

"Я считаю, что конституция РФ на данный момент не нуждается в дополнительном пересмотре. Все права и свободы граждан в ней обозначены в полном объеме", — заявила РИА Новости в среду зампредседателя комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова.