Госдума приняла в первом чтении законопроект об онлайн-кинотеатрах

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который регулирует работу онлайн-кинотеатров и, в частности, ограничивает возможность иностранных компаний владеть ими.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы в конце ноября депутатами Андреем Луговым (ЛДПР) и Шамсаилом Саралиевым (ЕР). Правительство РФ и профильный комитет Госдумы по информационной политике поддержали законопроект, при этом высказались за необходимость его доработки ко второму чтению.

Поправки предлагается внести в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Как поясняется в документе, к аудиовизуальным сервисам относятся площадки, извлекающие прибыль за счет публикации рекламы либо предоставляющие видеоконтент российскому потребителю по подписке.

"Законопроект устанавливает запрет на использование аудиовизуального сервиса для разглашения государственной или иной специально охраняемой законом тайны, для распространения материалов, содержащих призывы терроризму, а также материалов, пропагандирующих порнографию", — говорится в пояснительной записке. Кроме того, законодатели предлагают механизм удаления с площадки недостоверной информации, содержащей сведения о частной жизни, порочащей честь и достоинство, а также опубликованной с нарушением закона информации.

Помимо этого вводится ограничение иностранного участия (иностранного контроля) над организаторами онлайн-кинотеатров, доступ к которым ежедневно в течение месяца составляет более 100 тысяч пользователей из России либо более 20 тысяч из одного конкретного региона. Размер иностранного капитала не должен превышать 20%.

"Требования законопроекта не распространяются на аудиовизуальные сервисы, предоставляющие доступ исключительно к пользовательскому контенту, ввиду невозможности полноценного контроля со стороны организатора аудиовизуального сервиса за его содержанием", — поясняют авторы.

Отмечается, что нарушение организатором аудиовизуального сервиса данных требований влечет уголовную, административную ответственность в соответствии с законодательством РФ