Идея вновь сделать 7 ноября выходным днем совсем не нова, заявили в КПРФ

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Предложение сделать 7 ноября выходным днем совсем не ново, законопроекты на эту тему, предложенные КПРФ, не раз обсуждались в Госдуме, заявил зампред ЦК КПРФ, депутат ГД Владимир Кашин.

© РИА Новости. Алексей Куденко Перейти в фотобанк День Октябрьской революции 1917 года , что "Коммунисты России" предлагают сделать 7 ноября выходным днём в честь столетия со дня Великой Октябрьской революции, данная инициатива была направлена президенту РФ Владимиру Путину.

"Они там ходят где-то с давнишними нашими предложениями, выдают их за свои. У нас было несколько законопроектов в этом плане. Поэтому о чем говорить? У нас в Думе было несколько раз обсуждение, вносили закон. А теперь вдруг "Коммунисты России", — сказал РИА Новости Кашин.

Он подчеркнул, что это не инициатива "Коммунистов России". "Это не их инициатива, это наше желание, это наша борьба. Если они подключаются к нашей работе, то мы всех приглашаем. Завтра они будут говорить, что они выступили инициатором закона о детях войны или еще что-нибудь подобное", — добавил коммунист.