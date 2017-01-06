"Коммунисты России" предлагают вновь сделать 7 ноября выходным днем

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости, Екатерина Кованова. "Коммунисты России" предлагают сделать 7 ноября выходным днём в честь столетия Великой Октябрьской революции, рассказал РИА Новости лидер партии Максим Сурайкин, отметив, что данная инициатива была направлена президенту РФ.
"Мы сделали обращение к президенту, в котором предлагаем в связи с празднованием столетия Великой Октябрьской революции, во-первых, подумать о том, чтобы все-таки вернуть выходной день в этот замечательный праздник, но как первый этап хотя бы в этом, в 2017 году, поскольку это год столетия, указом президента объявить 7 ноября выходным днём", — сказал Сурайкин РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию заявил, что столетие Февральской и Октябрьской революций в 2017 году является весомым поводом обратиться к причинам и природе революции в России.
Вначале ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в стране будет создана специальная президентская комиссия по подготовке к празднованию 100-летия Октябрьской революции 1917 года и увековечивания роли Владимира Ленина. По словам главы Венесуэлы, Ленин был "гигантом", который возглавил первую социалистическую революцию прошлого века.
Введенный ранее 7 ноября как день воинской славы России — День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год) в новой редакции остался.
Седьмого ноября в Москве на Красной площади проводятся торжественные мероприятия в честь парада 1941 года, организуется историко-театрализованная реконструкция фрагментов этого военного парада, выставка исторической военной техники.