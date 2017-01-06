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Общество

"Коммунисты России" предлагают вновь сделать 7 ноября выходным днем

10:5306.01.2017
(обновлено: 10:59 06.01.2017)
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Празднование 7 ноября в Новосибирске. Архивное фото
© РИА Новости. Павел Комаров

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости, Екатерина Кованова. "Коммунисты России" предлагают сделать 7 ноября выходным днём в честь столетия Великой Октябрьской революции, рассказал РИА Новости лидер партии Максим Сурайкин, отметив, что данная инициатива была направлена президенту РФ.

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© РИА Новости. Евгений Биятов
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Седьмого ноября в России отмечается памятная дата — День Октябрьской революции 1917 года. Участники парада красноармейцев, который прошел 7 ноября (25 октября по старому стилю) 1941 года в осажденной фашистами Москве, поклялись приходить каждый год в этот день на Красную площадь до тех пор, пока будет жив хоть один солдат. В последнее десятилетие каждый год 7 ноября вместе с ветеранами на Красную площадь приходят их внуки и правнуки.

"Мы сделали обращение к президенту, в котором предлагаем в связи с празднованием столетия Великой Октябрьской революции, во-первых, подумать о том, чтобы все-таки вернуть выходной день в этот замечательный праздник, но как первый этап хотя бы в этом, в 2017 году, поскольку это год столетия, указом президента объявить 7 ноября выходным днём", — сказал Сурайкин РИА Новости.

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День Октябрьской революции 1917 года
Лидер коммунистической партии напомнил, что около 90 лет 7 ноября в России был выходным днём. "У меня была инициатива по 4 ноября, там было письмо о том, что было бы логично, если власть искренне говорит о каком-то межнациональном внутриполитическом примирении, то противопоставлять 4 ноября и 7 ноября, путём того, что 4 — выходной день, а 7 было лишено статуса выходного дня, — неправильно. И логичнее было бы вообще сделать три дня выходных с 4 по 7 ноября", — заключил Сурайкин.

Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию заявил, что столетие Февральской и Октябрьской революций в 2017 году является весомым поводом обратиться к причинам и природе революции в России.

Вначале ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в стране будет создана специальная президентская комиссия по подготовке к празднованию 100-летия Октябрьской революции 1917 года и увековечивания роли Владимира Ленина. По словам главы Венесуэлы, Ленин был "гигантом", который возглавил первую социалистическую революцию прошлого века.

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Двадцать первого июля 2005 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в федеральный закон "О днях воинской славы (победных днях) России", согласно которым закон стал называться "О днях воинской славы и памятных датах России". В соответствии с новой редакцией федерального закона, кроме дней славы русского оружия — дней воинской славы (победных днях) России в ознаменование славных побед российских войск, которые сыграли решающую роль в истории России, были установлены памятные даты в истории Отечества, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни государства и общества. Среди памятных дат 7 ноября был назван Днем Октябрьской революции 1917 года.
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Введенный ранее 7 ноября как день воинской славы России — День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год) в новой редакции остался.

Седьмого ноября в Москве на Красной площади проводятся торжественные мероприятия в честь парада 1941 года, организуется историко-театрализованная реконструкция фрагментов этого военного парада, выставка исторической военной техники.

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Общество
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3 пользователя оставили 4 комментария
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  • kokon-2009
    Это великий день 100-летие Великой октябрьской революции. Жаль, что отменили выходной.
    16:25
    06.01.2017
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  • infosig
    Я спрашиваю этих людей о том что было смыслом убийства Царя Николая II в 1917 году? Ответ: чтобы лучше жилось в России. Прошла 2 революция в 1991 году: в России ещё хуже живётся, во всяком случае хуже, чем в СССР. Людям нужны деньги на жизнь, но они зарабатывают крохи. И эти личности, как Жириновский не желают даже видеть того, что олигархия в России обворовала Российских людей. Но это и другие личности, которые не хотят видеть того, что в России стало хуже, но не лучше. Я не живу в России, но у меня есть в России мои родственники, но я же не могу этим родственникам посылать на жизнь постоянно средства только потому что я живу за границей. За то, что я за границей зарабатываю мне нужно работать и даже больше чем в России. Так почему же у них нет нормальных пенсий, нет хорошей страховой организации на их заболевания, почему люди должны себе сами платить обучение а Россия не довела даже до Урала газ на отопление. А оссийское обучение сегодня невозможно сравнивать с немецким или со швейцарским, так к чему же была эта вторая революция? В спорте допинг, в продуктах питания, в свинине африканская чума, только дорогое строительство процветает а нахальство такое же как и было в СССР. Самолёт старый разрешают летать. А разбогатели только чиновники на всех ступенях правления как у Гоголя в Ревизоре прекрасно описано.
    Так та первая революция 1917 года то всё таки к чему привела?
    Зарабатывал только пролетариат больше, а научные сотрудники, только наилучшие специалисты зарабатывали больше. Сейчас все рады, что прийдёт Трамп и принесёт миллиарды инвестиций, а кому же? Опять же государству и чиновникам. И Олигархии. Так к чему же была проведена кровавая социалистическая октябрьская революция? И зачем убили царя. Никто не знает. Вот и вопрос кому на Руси жить хорошо? А Жириновского уже не пускайте даже и в телевидение, так как человек безумный.
    18:42
    06.01.2017
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  • Naxaramas
    Жуткая жуть эта революция друзья. Уничтожить всю интеллигенцию России. Раскулачить и поделить и чтобы у всех было. И теперь? Пожинайте плоды. Праздник называется. День падения России этот праздник.
    20:02
    06.01.2017
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  • Naxaramas в ответ пользователю kokon-2009(показатьскрыть)
    kokon-2009,

    В чем же его величие? В уничтожении (убийстве) всей интеллигенции? В смертях царя и его семьи? За грядущий гулаг за разкулачивание за голодомор за афганистан за многие другие лишенные какого либо смысла убийства и смертей? За это? Праздник? Великий? День падения России 07.11.17 ЧЕРНЫЙ день календаря.
    20:09
    06.01.2017
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