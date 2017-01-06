"Коммунисты России" предлагают вновь сделать 7 ноября выходным днем

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости, Екатерина Кованова. "Коммунисты России" предлагают сделать 7 ноября выходным днём в честь столетия Великой Октябрьской революции, рассказал РИА Новости лидер партии Максим Сурайкин, отметив, что данная инициатива была направлена президенту РФ.

Седьмого ноября в России отмечается памятная дата — День Октябрьской революции 1917 года. Участники парада красноармейцев, который прошел 7 ноября (25 октября по старому стилю) 1941 года в осажденной фашистами Москве, поклялись приходить каждый год в этот день на Красную площадь до тех пор, пока будет жив хоть один солдат. В последнее десятилетие каждый год 7 ноября вместе с ветеранами на Красную площадь приходят их внуки и правнуки.

"Мы сделали обращение к президенту, в котором предлагаем в связи с празднованием столетия Великой Октябрьской революции, во-первых, подумать о том, чтобы все-таки вернуть выходной день в этот замечательный праздник, но как первый этап хотя бы в этом, в 2017 году, поскольку это год столетия, указом президента объявить 7 ноября выходным днём", — сказал Сурайкин РИА Новости.

Лидер коммунистической партии напомнил, что около 90 лет 7 ноября в России был выходным днём. "У меня была инициатива по 4 ноября, там было письмо о том, что было бы логично, если власть искренне говорит о каком-то межнациональном внутриполитическом примирении, то противопоставлять 4 ноября и 7 ноября, путём того, что 4 — выходной день, а 7 было лишено статуса выходного дня, — неправильно. И логичнее было бы вообще сделать три дня выходных с 4 по 7 ноября", — заключил Сурайкин.

Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию заявил, что столетие Февральской и Октябрьской революций в 2017 году является весомым поводом обратиться к причинам и природе революции в России.

Вначале ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в стране будет создана специальная президентская комиссия по подготовке к празднованию 100-летия Октябрьской революции 1917 года и увековечивания роли Владимира Ленина. По словам главы Венесуэлы, Ленин был "гигантом", который возглавил первую социалистическую революцию прошлого века.

Двадцать первого июля 2005 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в федеральный закон "О днях воинской славы (победных днях) России", согласно которым закон стал называться "О днях воинской славы и памятных датах России". В соответствии с новой редакцией федерального закона, кроме дней славы русского оружия — дней воинской славы (победных днях) России в ознаменование славных побед российских войск, которые сыграли решающую роль в истории России, были установлены памятные даты в истории Отечества, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни государства и общества. Среди памятных дат 7 ноября был назван Днем Октябрьской революции 1917 года.

Введенный ранее 7 ноября как день воинской славы России — День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год) в новой редакции остался.

Седьмого ноября в Москве на Красной площади проводятся торжественные мероприятия в честь парада 1941 года, организуется историко-театрализованная реконструкция фрагментов этого военного парада, выставка исторической военной техники.