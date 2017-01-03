Санкт-Петербургский банковский колледж могут присоединить к ВШЭ

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Правительство РФ поддержало предложение Центробанка о присоединении Санкт-Петербургского банковского колледжа к Высшей школе экономики, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Согласиться с предложением Банка России о реорганизации профессионального образовательного учреждения "Санкт-Петербургский банковский колледж ЦБ РФ"… находящегося в ведении Банка России, в форме присоединения колледжа в федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", — говорится в документе.

Кроме того, Минобрнауки РФ совместно с Росимуществом, при участии Банка России, должны осуществить реорганизацию в шестимесячный срок в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете управления делами президента РФ на обеспечение деятельности университета.