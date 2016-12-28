Деньги семьям погибших при крушении Ту-154 начнут выплачивать в среду

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Выплаты семья погибших при крушении Ту-154 над Черным морем начнутся уже в среду, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Выступая перед членами Общественного совета при военном ведомстве, Шойгу сообщил, что выплаты материальной помощи планируются в размере 5,8 миллиона рублей. Министр поблагодарил членов совета за участие и слова соболезнования родственникам погибших.

"Для нас это важно. Ваша поддержка, и то, что это горе, беда для родных и близких не стала только их бедой. Они чувствуют нашу поддержку. Мы не только о ней говорим, но и, безусловно, делаем. Сегодня начнутся все выплаты всем семьям погибших", – заявил Шойгу.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, девять представителей российских телевизионных каналов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.