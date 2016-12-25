Шойгу присвоит медучреждению Минобороны имя Елизаветы Глинки
23:5425.12.2016
(обновлено: 23:56 25.12.2016)
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение о присвоении одному из медицинских учреждений Минобороны имени погибшей при крушении Ту-154 Елизаветы Глинки, сказал журналистам первый заместитель Минобороны России Руслан Цаликов.
"Гуманитарный груз фонда "Справедливая помощь" был отправлен другим бортом. Он находится уже в аэропорту Хмеймим. Конечно, дело Елизаветы Глинки мы доведем до конца. Вообще это была не первая ее поездка в Сирию… И министр обороны принял решение о присвоении одному из наших медицинских учреждений ее имени", — сказал он.
Милосердие сильнее оружия: жизненное кредо Доктора Лизы
Врача-реаниматолога, специалиста паллиативной медицины Елизавету Глинку любили и уважали и в правозащитном, и в медицинском сообществе. Она основала фонд "Справедливая помощь", который помогал бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, лишившимся жилья и средств к существованию.
В этом году Доктор Лиза стала лауреатом государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности. На церемонии вручения премии Глинка заявила, что самое главное право – это право на жизнь, но в это непростое время оно безжалостно попирается.
С момента начала конфликта на Украине Доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями – для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, эвакуации больных и раненых детей.
Многих детей с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения.
На фото: Елизавета Глинка дает интервью журналистам перед вывозом из городской больницы группы тяжелобольных детей.
За свою благотворительную и правозащитную деятельность Доктор Лиза получила множество наград, но, как вспоминает вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, награды для нее мало что значили. "Она жила и действовала, ведомая мощнейшей верой в силу деятельного добра", - сказала Карелова.
На фото: Елизавета Глинка оказывает медицинскую помощь лицам, не имеющим постоянного места жительства. Павелецкий вокзал, Москва.
Доктор Лиза буквально выбивала из руководителей регионов деньги на помощь хосписам, больницам, приютам, интернатам, вместе с другими членами СПЧ моталась по СИЗО и колониям в разных концах страны, вспоминает глава СПЧ Михаил Федотов.
Глинка входила в состав президентского Совета по правам человека (СПЧ). В сентябре она вместе с главой СПЧ Михаилом Федотовым посетила Сирию, правозащитники тогда призвали объединить усилия, чтобы добиваться запрета санкций, которые касаются лекарств и медоборудования.
На фото: Елизавета Глинка (слева) во время выезда на дом к одной из подопечных.
Доктор Лиза везла гуманитарную помощь в Сирию. Это были медикаменты для университетского госпиталя в Латакии: лекарства для онкологических больных, для новорожденных, расходные материалы для медицинской техники, которые туда не поступали из-за санкций и войны.
Исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка и музыкант Борис Гребенщиков на благотворительном аукционе, организованном проектом "Сноб" для фонда "Справедливая помощь", в Москве.
Исполнительный директор МОО "Справедливая помощь" Елизавета Глинка и волонтеры организации помогают бездомным на Павелецком вокзале.
С 2014 года Доктор Лиза не раз посещала Украину с гуманитарными миссиями.
С того момента, как она начала эвакуировать детей из зоны конфликта в Донбассе, сотни маленьких пациентов смогли благодаря ее помощи получить лечение.
"Спасать жизнь других – это была ее миссия повсюду: в России, в Донбассе, в Сирии", — сказал глава СПЧ Михаил Федотов в своем обращении памяти Доктора Лизы.
Глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка помогает родителям с детьми, нуждающимися в срочной высокотехнологичной медицинской помощи, погрузиться на спецборт МЧС в аэропорту Ростова-на-Дону для отправки в специализированные медицинские учреждения Москвы.
Глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка помогает женщине с ребенком во время посадки на спецборт МЧС РФ в аэропорту Ростова-на-Дону перед отправкой детей из Донбасса для лечения в медицинских учреждениях Москвы.
Цветы у офиса международной общественной организации "Справедливая помощь" в память о Елизавете Глинке.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.
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