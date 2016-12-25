Шойгу присвоит медучреждению Минобороны имя Елизаветы Глинки

Глинка входила в состав президентского Совета по правам человека (СПЧ). В сентябре она вместе с главой СПЧ Михаилом Федотовым посетила Сирию, правозащитники тогда призвали объединить усилия, чтобы добиваться запрета санкций, которые касаются лекарств и медоборудования.



На фото: Елизавета Глинка (слева) во время выезда на дом к одной из подопечных.