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Общество

Шойгу присвоит медучреждению Минобороны имя Елизаветы Глинки

Тема:
Крушение самолета Ту-154 в Сочи (451)
23:5425.12.2016
(обновлено: 23:56 25.12.2016)
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Цветы в память о погибших в крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение о присвоении одному из медицинских учреждений Минобороны имени погибшей при крушении Ту-154 Елизаветы Глинки, сказал журналистам первый заместитель Минобороны России Руслан Цаликов.

Исполнительный директор фонда Справедливая помощь Елизавета Глинка. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Кузнецов
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Лиза Глинка - доктор, для которой не было чужих детей и чужих бед

"Гуманитарный груз фонда "Справедливая помощь" был отправлен другим бортом. Он находится уже в аэропорту Хмеймим. Конечно, дело Елизаветы Глинки мы доведем до конца. Вообще это была не первая ее поездка в Сирию… И министр обороны принял решение о присвоении одному из наших медицинских учреждений ее имени", — сказал он.

Милосердие сильнее оружия: жизненное кредо Доктора Лизы
Исполнительный директор фонда Справедливая помощь Елизавета Глинка на благотворительном вечере Добрый вечер от доктора Лизы и Ксении Собчак в поддержку пострадавших на Кубани
© РИА Новости. Валерий Левитин
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Врача-реаниматолога, специалиста паллиативной медицины Елизавету Глинку любили и уважали и в правозащитном, и в медицинском сообществе. Она основала фонд "Справедливая помощь", который помогал бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, лишившимся жилья и средств к существованию.
Президент РФ Владимир Путин и директор Международной общественной организации Справедливая помощь Елизавета Глинка
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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В этом году Доктор Лиза стала лауреатом государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности. На церемонии вручения премии Глинка заявила, что самое главное право – это право на жизнь, но в это непростое время оно безжалостно попирается.
Елизавета Глинка привезла группу тяжелобольных детей из Донецка в Москву
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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С момента начала конфликта на Украине Доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями – для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, эвакуации больных и раненых детей.
Директор организации Справедливая помощь Елизавета Глинка дает интервью журналистам
© РИА Новости
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Многих детей с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения.

На фото: Елизавета Глинка дает интервью журналистам перед вывозом из городской больницы группы тяжелобольных детей.
Сотрудник благотворительной организации Справедливая помощь доктор Елизавета Глинка оказывает медицинскую помощь лицам, не имеющим постоянного места жительства
© РИА Новости. Илья Питалев
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За свою благотворительную и правозащитную деятельность Доктор Лиза получила множество наград, но, как вспоминает вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, награды для нее мало что значили. "Она жила и действовала, ведомая мощнейшей верой в силу деятельного добра", - сказала Карелова.

На фото: Елизавета Глинка оказывает медицинскую помощь лицам, не имеющим постоянного места жительства. Павелецкий вокзал, Москва.
Исполнительный директор МОО Справедливая помощь Елизавета Глинка в офисе фонда
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Доктор Лиза буквально выбивала из руководителей регионов деньги на помощь хосписам, больницам, приютам, интернатам, вместе с другими членами СПЧ моталась по СИЗО и колониям в разных концах страны, вспоминает глава СПЧ Михаил Федотов.
Доктор Лиза — Елизавета Глинка оказывает помощь на дому
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Глинка входила в состав президентского Совета по правам человека (СПЧ). В сентябре она вместе с главой СПЧ Михаилом Федотовым посетила Сирию, правозащитники тогда призвали объединить усилия, чтобы добиваться запрета санкций, которые касаются лекарств и медоборудования.

На фото: Елизавета Глинка (слева) во время выезда на дом к одной из подопечных.
Исполнительный директор МОО Справедливая помощь Елизавета Глинка с собакой у офиса фонда
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Доктор Лиза везла гуманитарную помощь в Сирию. Это были медикаменты для университетского госпиталя в Латакии: лекарства для онкологических больных, для новорожденных, расходные материалы для медицинской техники, которые туда не поступали из-за санкций и войны.
Исполнительный директор фонда Справедливая помощь Елизавета Глинка и музыкант Борис Гребенщиков на благотворительном аукционе в Москве
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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Исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка и музыкант Борис Гребенщиков на благотворительном аукционе, организованном проектом "Сноб" для фонда "Справедливая помощь", в Москве.
Исполнительный директор МОО Справедливая помощь Елизавета Глинка
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Исполнительный директор МОО "Справедливая помощь" Елизавета Глинка и волонтеры организации помогают бездомным на Павелецком вокзале.
Девять тяжелобольных детей с востока Украины прибыли в Москву
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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С 2014 года Доктор Лиза не раз посещала Украину с гуманитарными миссиями.
Глава фонда Справедливая помощь Елизавета Глинка во время посадки людей, раненых в Донбассе, на борт самолета МЧС РФ
© РИА Новости. Сергей Пивоваров
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С того момента, как она начала эвакуировать детей из зоны конфликта в Донбассе, сотни маленьких пациентов смогли благодаря ее помощи получить лечение.
Елизавета Глинка во время посадки детей на спецборт МЧС РФ в аэропорту Ростова-на-Дону
© РИА Новости. Сергей Пивоваров
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"Спасать жизнь других – это была ее миссия повсюду: в России, в Донбассе, в Сирии", — сказал глава СПЧ Михаил Федотов в своем обращении памяти Доктора Лизы.
Глава фонда Справедливая помощь Елизавета Глинка
© РИА Новости. Сергей Пивоваров
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Глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка помогает родителям с детьми, нуждающимися в срочной высокотехнологичной медицинской помощи, погрузиться на спецборт МЧС в аэропорту Ростова-на-Дону для отправки в специализированные медицинские учреждения Москвы.
Дети из Донбасса отправлены на лечение в Москву спецбортом МЧС РФ
© РИА Новости. Сергей Пивоваров
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Глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка помогает женщине с ребенком во время посадки на спецборт МЧС РФ в аэропорту Ростова-на-Дону перед отправкой детей из Донбасса для лечения в медицинских учреждениях Москвы.
Цветы в память о погибших в крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Цветы у офиса международной общественной организации "Справедливая помощь" в память о Елизавете Глинке.
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Цветы в память о погибших в крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ у здания ансамбля им. А.В. Александрова
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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Президент объявил понедельник днем траура по погибшим в крушении Ту-154
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

Все новости о крушении самолета Ту-154 Минобороны России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>

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Крушение самолета Ту-154 в Сочи
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