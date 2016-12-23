Перевозка детей автобусами нормативно отрегулирована, считает глава ГИБДД

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Перевозка детей в автобусах нормативно урегулирована в достаточной степени, но чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий, принятые меры должны быть реализованы полностью, заявил глава Госавтоинспекции Виктор Нилов на Всероссийской видеоконференции в ГИБДД РФ.

Ранее на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск вечером 4 декабря столкнулись автобус, два грузовика и два легковых автомобиля, погибли 12 человек, 10 из них — дети. По сведениям местных властей, в автобусе находилась детская команда, которая возвращалась с соревнований по спортивной акробатике из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск. Были госпитализированы 22 человека.

"Происшествия с участием автобусов при перевозке организованных групп детей свидетельствуют о наличии проблем в их организации. Нормативно этот вопрос достаточно урегулирован — установлены правила организации таких перевозок. Однако, к сожалению, последний трагический случай говорит о том, что реализация предоставленных возможностей в полной мере не осуществляются", — сказал Нилов.

В свою очередь уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова отметила, что существуют проблемы с определением ответственности в регионах.

"В регионах должен быть закреплен четкий алгоритм, который бы предусматривал на кого возлагается ответственность за организацию при перевозке детей – либо это школа, либо спортивная секция. Это необходимо для того, чтобы в каждом конкретном случае было понятно, кто за что отвечает", — сказала она, отметив, что повышение ответственность в этом вопросе не должно привести к появлению ограничений в доступности таких перевозок.

Нилова также отметил, что регионам дано поручение о внеочередной проверке состояния работы в области организованных перевозок групп детей автобусами, что особенно важно накануне новогодних каникул.

"Я бы попросил коллег поднимать эти вопросы, не ограничиваясь заслушиванием, а именно посмотреть на ту нормативную базу, которая есть в субъектах, не забывая при этом о законе о регулярных пассажирских перевозках, ведь иногда проблемы произрастают и оттуда", — заключил Нилов.

В завершении мероприятия его участники сошлись во мнении, что подобные межведомственные совещания должны быть регулярными.

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