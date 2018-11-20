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Ученые рассказали, какая диета защитит мозг от старения

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© Depositphotos / AjafotoСахарСахар
© Depositphotos / Ajafoto
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Люди, в чьей диете присутствует много сахаров и мало белков, должны реже всего страдать от старческого слабоумия и проблем с остротой памяти в преклонные годы жизни. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие статью в журнале Cell Reports.

Раковые клетки
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"Лекарств от деменции пока не существует – мы можем замедлить, но не остановить ее. Поэтому открытие диет, способных улучшить работу мозга в старости, стало для нас крайне важным и радостным событием",  — заявил Девин Валь (Devin Wahl) из Сиднейского университета (Австралия).

Муки выбора

Сегодня большинство ученых считает, что диета и отдельные продукты питания оказывают сильное влияние не только на вес человека, но и на здоровье его мозга, сосудов, сердца и других ключевых органов тела.

К примеру, недавно ученые показали, что употребление больших количеств оливкового масла и средиземноморских блюд заметно понижает шансы умереть от инсульта или инфаркта, а чрезмерно большое количество соли в пище, наоборот, ухудшает здоровье сердца и сосудов.

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Пока биологи не пришли к единому мнению насчет того, какие типы нутриентов – белки, жиры или углеводы – сильнее всего влияют на здоровье тела и мозга, и как именно они меняют их работу. Сотни экспериментов, проведенных в последние годы, привели к противоречивым результатам. 

К примеру, существуют намеки на то, что диета, богатая предположительно вредными жирами и белками,  не ухудшает, а улучшает здоровье человека и продлевает ему жизнь. С другой  стороны, фактически все ученые согласны с тем, что типичная "западная" пища хуже всего влияет на здоровье и больше всего способствует развитию атеросклероза, рака и других серьезных болезней. 

Паста с томатно-мясным соусом болоньезе
© РИА Новости / Анна Людковская
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Валь и его коллеги открыли один из самых неожиданных плюсов от еще одной "вредной" диеты, содержащей много углеводов, наблюдая за жизнью нескольких сотен пожилых мышей, питавшихся разными типами пищи. Часть из них, как отмечают исследователи, сидела на особой диете, число калорий в которой было на 20% меньше нормы.

Пища для ума

Ученых интересовало то, как переход на новый тип пищи влиял на работу генов, управляющих метаболизмом клеток, и как эти изменения сказывались на работе мозга грызунов и их интеллектуальных способностях. Для этого ученые запускали мышей в лабиринт, из которого было много выходов, помеченных разными запахами, цветами и прочими метками, и следили за тем, как быстро те находили выход из него.

Как правило, молодые грызуны запоминают положение "правильного" прохода на первый или второй день эксперимента, и впоследствии всегда безошибочно движутся к нему. При развитии старческих проблем с памятью и остротой мышления они осваивают этот навык только на четвертый день занятий.

Оказалось, что диета достаточно сильно влияет на успехи в этом тесте, и в нем лучше всего себя проявили не только грызуны, получавшие небольшое число калорий, но и, парадоксальным образом, мыши, питавшиеся почти чистыми углеводами. 

Дом-интернат для престарелых и инвалидов в поселке Пролетарий Новгородской области. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Они запоминали выход из лабиринта не на четвертый, а на третий день эксперимента, и в целом быстрее добегали до него, чем престарелые животные на обычной диете. Эти изменения в их поведении, в свою очередь, были связаны с тем, что их гиппокамп, центр памяти, почти не уменьшился в объеме и не снизил уровня активности по сравнению с молодостью.

"Самая эффективная диета из нашего перечня содержала в себе всего 8% белков и 80% углеводов. Это очень похоже на то, какую еду употребляют жители острова Окинава, одной из главных "зон долголетия" на Земле. Что интересно, в их рацион входит большое количество сладкой картошки, содержащей в себе много крахмала, которым мы кормили наших мышей", — заключает Дэвид ле Кутюр (David Le Couteur), коллега Валя.

 

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