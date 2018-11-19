Ученых Казахстана привлекут к мероприятиям в рамках 300-летнего юбилея РАН

АСТАНА, 19 ноя — РИА Новости. Ученых из Казахстана привлекут к мероприятиям в рамках 300-летнего юбилея Российской академии наук (РАН), сообщил в понедельник президент РАН Александр Сергеев.

"Российская академия наук была создана указом Петра Великого в 1724 году 8 февраля — этот день празднуется у нас в стране, как день российской науки. Мы с вами видим, что ещё есть время, но мы сейчас попросили президента нашей страны, он издал указ. В соответствии с этим указом у нас только что образован оргкомитет по празднованию 300-летия Российской академии наук. На прошлой неделе этот оргкомитет утвержден, его возглавляет премьер-министр нашей страны Дмитрий Анатольевич Медведев", — заявил Сергеев на брифинге в мультимедийном пресс-центре Sputnik Казахстан

По его словам, начинается подготовка к юбилею.

"Планируется у нас перечень мероприятий. Мы видим, что мы должны к этому юбилею подойти так, чтобы он был праздником не только для российских ученых, но и для ученых в соседних государствах… Думаю, что мы, особенно после переговоров здесь (в Казахстане — ред.), должны будем определить, каким образом, каким может быть и должен быть формат участия ученых, естественно, из вашей страны в этом мероприятии", — сказал Сергеев.

Он отметил, что мероприятия будут проходить как в России, так и в Казахстане.

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