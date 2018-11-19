Ученых Казахстана привлекут к мероприятиям в рамках 300-летнего юбилея РАН

АСТАНА, 19 ноя — РИА Новости. Ученых из Казахстана привлекут к мероприятиям в рамках 300-летнего юбилея Российской академии наук (РАН), сообщил в понедельник президент РАН Александр Сергеев.
По его словам, начинается подготовка к юбилею.
"Планируется у нас перечень мероприятий. Мы видим, что мы должны к этому юбилею подойти так, чтобы он был праздником не только для российских ученых, но и для ученых в соседних государствах… Думаю, что мы, особенно после переговоров здесь (в Казахстане — ред.), должны будем определить, каким образом, каким может быть и должен быть формат участия ученых, естественно, из вашей страны в этом мероприятии", — сказал Сергеев.
Он отметил, что мероприятия будут проходить как в России, так и в Казахстане.
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