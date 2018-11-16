Авария "Союза" не повлияла на подготовку полета космонавта из ОАЭ на МКС

МАНАМА, 16 ноя — РИА Новости, Юлия Троицкая. Роскосмос не информировал космическое агентство ОАЭ о возможном переносе полета на Международную космическую станцию первого эмиратского космонавта, сроки полета остаются прежними – апрель 2019 года, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор космического агентства ОАЭ Мухаммед аль-Ахбаби.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что ОАЭ могут отказаться от отправки на МКС своего космонавта из-за произошедшей аварии с "Союзом" и необходимости переноса его полета.

"До сих пор я обсуждаю с российской стороной возможные изменения графика полета первого эмиратского космонавта, связанные с катастрофой "Союза", но могу откровенно сказать, пока мы не получали никакого официального уведомления или каких-либо указаний по отсрочке полета эмиратского космонавта. Временные сроки отправки первого эмиратского космонавта на МКС остаются для нас прежними — апрель 2019 года", — отметил аль-Ахбаби.

По его словам, подготовка космонавтов идет в обычном режиме, в ее программе ничего не изменилось — ни по времени, ни по нагрузкам.

Глава космического агентства рассчитывает, что возобновление запусков "Союзов" в декабре пройдет успешно. "Для нас важна безопасность полета, чтобы угроза жизни космонавту была минимизирована, мы постоянно обсуждаем это с российской стороной, которая все еще расследует причину случившегося с "Союзом", но пока мы не меняли нашу программу", — добавил он.

В октябре произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.

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