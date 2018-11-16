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Интервью

Мухаммед аль-Ахбаби: ОАЭ готовятся к полету космонавта в апреле 2019 года

(обновлено: 11:01 16.11.2018)
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© Фото : предоставлено космическим агентством ОАЭГенеральный директор космического агентства ОАЭ Мухаммед аль-АхбабиГенеральный директор космического агентства ОАЭ Мухаммед аль-Ахбаби
© Фото : предоставлено космическим агентством ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты готовятся впервые отправить космонавта на орбиту. Однако их амбициозным планам отправить на МКС космонавта в апреле 2019 года может помешать авария ракеты-носителя "Союз-ФГ". График полетов на МКС сдвигается, и сроки отправки эмиратского космонавта находятся под вопросом. Генеральный директор космического агентства ОАЭ Мухаммед аль-Ахбаби в кулуарах авиасалона BIAS в Бахрейне впервые после аварии "Союза" рассказал корреспонденту РИА Новости Юлии Троицкой, когда, по их планам, первый эмиратский космонавт полетит на МКС, могут ли ОАЭ разорвать контракт с Россией из-за инцидента с "Союзом" и продолжают ли эмиратские космонавты готовиться в Звездном городке.

— В какие сроки возможен полет первого космонавта ОАЭ, учитывая, что после аварии российской ракеты "Союз" графики полетов будут сдвинуты? Остается ли контракт в силе или будет расторгнут?

— Сотрудничество между Россией и ОАЭ в космосе является сотрудничеством стратегическим. После создания космического агентства ОАЭ мы подписали с руководством Роскосмоса в 2016 году договор о стратегическом партнерстве. После этого мы начали реализовывать это соглашение в ряде проектов, в числе которых подготовка эмиратских космонавтов.

До сих пор я обсуждаю с российской стороной возможные изменения графика полета первого эмиратского космонавта, связанные с катастрофой "Союза", но могу откровенно сказать, пока мы не получали никакого официального уведомления или каких-либо указаний по отсрочке полета эмиратского космонавта. Временные сроки отправки первого эмиратского космонавта на МКС остаются для нас прежними — апрель 2019 года.

Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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В ОАЭ рассказали о сотрудничестве с Россией в космической сфере
До настоящего момента тренировки идут в обычном режиме, в программе подготовки космонавтов ничего не изменилось ни по времени, ни по нагрузкам.

Мы ни в коем случае не собираемся разрывать контракт с Роскосмосом, у нас остаются те же планы и те же параметры. Космос — это область, сопряженная с серьезными опасностями, случаются катастрофы. Все люди, работающие в этой отрасли, знают природу космоса, привыкли к ней, и всегда имеются решения проблем. Что касается отношений с нашими партнерами из Роскосмоса, мы по-прежнему идем с ними одним путем. В начале декабря должны возобновиться запуски "Союзов". Мы рассчитываем, что все пройдет успешно. Для нас важна безопасность полета, чтобы угроза жизни космонавту была минимизирована, мы постоянно обсуждаем это с российской стороной, которая все еще расследует причину случившегося с "Союзом", но пока мы не меняли нашу программу.

— Продолжают ли космонавты из ОАЭ готовиться к полету в российском Центре подготовки космонавтов?

— Два наших космонавта начали подготовку в Звездном городке. В настоящее время они продолжают программу тренировок, чтобы завершить ее в начале следующего года и в апреле эмиратский космонавт мог отправиться на МКС. Их подготовка идет как запланировано.

— Какие эксперименты будут проводиться на МКС во время полета космонавта из ОАЭ?

Запуск ракеты-носителя Н2-А. Архивное фото
© AFP 2018 / Jiji Press
ОАЭ запустили в космос "первый арабский спутник"

— Программа ОАЭ по освоению космоса не является проектом по единоразовой отправке космонавта, это прежде всего программа, связанная с развитием науки и научными проектами. МКС — это пример международной лаборатории, использующей опыт всего мира. Эмиратский космонавт на борту станции будет заниматься научными экспериментами в области биологии, химии, а также проведет небольшой сельскохозяйственный опыт. Он попробует вырастить на МКС финиковую пальму. Эмираты знамениты финиковыми пальмами, которые помогают противостоять жестким условиям окружающей среды. Он возьмет с собой косточку от финика, посадит ее в землю и будет наблюдать, вырастет ли пальма в условиях космоса. Мы можем решить какие-то проблемы на Земле, используя знания, полученные на орбите.

© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
© Фото : Роскосмос
Международная космическая станция

— Ранее сообщалось, что возможен длительный (30-40 суток) полет космонавта из ОАЭ на международную космическую станцию. Так ли это? Кто отправится в этот полет: тот же космонавт, что и в первый краткосрочный, его дублер, который вместе с ним проходит подготовку в российском Центре подготовки космонавтов, или будет выбран кто-то еще?

— В настоящее время наша программа связана с кратковременным пребыванием космонавта на орбите в течение 10 дней. Однако ОАЭ имеют долгосрочную программу по освоению космоса. Мы можем подготовить космонавтов, и они каждый год будут отправляться на орбиту.

Мы планируем выбрать еще двух космонавтов в дополнение к двум уже отобранным, чтобы у нас был свой отряд космонавтов, как у крупных мировых космических агентств. Мы провели национальный отбор и выбрали из четырех тысяч претендентов девять человек, которые вошли в так называемый короткий список. Именно на ком-то из этих людей мы можем остановить выбор для участия в других полетах в космос.
Когда состоится длительный полет эмиратского космонавта, зависит от развития мировой космонавтики, средств доставки на орбиту. Мы подходим к реализации нашей космической программы очень взвешенно, постепенно, рассчитываем наши возможности для осуществления того или иного проекта.

— Планируется ли организовать выход космонавта из ОАЭ в открытый космос?

— Нет, таких планов не существует. Конечно, космонавты совершают выходы в открытый космос с МКС, это возможно, но мы пока запускаем первого космонавта. Возможно, в каком-то отдаленном будущем.

— Какие еще планы строит космическое агентство ОАЭ, в которых могла бы принять участие Россия?

Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Космическое агентство ОАЭ привержено работе с Россией, заявил источник

— У нас есть и другие проекты, которые мы в настоящее время обсуждаем с Роскосмосом, в том числе инвестиционный проект между ОАЭ, Россией и Казахстаном по развитию Байконура. Я через несколько дней собираюсь быть в Москве, участвовать в качестве почетного гостя в конференции по современным проблемам дистанционного зондирования Земли из космоса и говорить о российско-эмиратском стратегическом сотрудничестве.

 

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