ОАЭ могут отказаться от отправки своего космонавта на МКС, считает источник

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. ОАЭ могут отказаться от отправки на МКС своего космонавта из-за произошедшей аварии с "Союзом" и необходимости переноса его полета, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"В апреле космонавт из ОАЭ не полетит. Им будут предлагать возможность отправки своего космонавта в конце следующего года, но так как контрактом были предусмотрены другие сроки, это может не устроить сами Эмираты. Это еще предмет переговоров. Если они откажутся, место в экипаже в конце следующего года будет предложено астронавтам-партнерам по МКС для участия в длительной экспедиции", — сказал собеседник.
По его словам, от решения ОАЭ зависит состав экипажа, который отправится на МКС весной. "Если Эмираты согласятся на перенос, в апрельском экипаже будет двое россиян и один американец", — сказал собеседник.