ОАЭ могут отказаться от отправки своего космонавта на МКС, считает источник

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. ОАЭ могут отказаться от отправки на МКС своего космонавта из-за произошедшей аварии с "Союзом" и необходимости переноса его полета, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали

"В апреле космонавт из ОАЭ не полетит. Им будут предлагать возможность отправки своего космонавта в конце следующего года, но так как контрактом были предусмотрены другие сроки, это может не устроить сами Эмираты. Это еще предмет переговоров. Если они откажутся, место в экипаже в конце следующего года будет предложено астронавтам-партнерам по МКС для участия в длительной экспедиции", — сказал собеседник.

По его словам, от решения ОАЭ зависит состав экипажа, который отправится на МКС весной. "Если Эмираты согласятся на перенос, в апрельском экипаже будет двое россиян и один американец", — сказал собеседник.